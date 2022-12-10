Предновогоднего ажиотажа не будет: от россиян не ждут крупных трат на подарки

Склонность российских потребителей к экономии может сохраниться и во время высокого предновогоднего сезона. Резкого сокращения покупок непродовольственных товаров и снижения среднего чека по дорогостоящим товарам ожидают аналитики и ретейлеры. Некоторые рестораторы тоже предвидят снижение доходов от корпоративных мероприятий, пишет «Коммерсант».

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Аналитики специализирующейся на интернет-маркетинге Kokoc Group ожидают сокращения среднего чека в онлайн-гипермаркетах на 20%, а при покупке товаров для дома — на 16–17% год к году. Даже во время ноябрьских распродаж, по их данным, средний чек на онлайн-площадках сократился более чем на 50%, до 4,99 тыс. рублей год к году.

По данным NielsenIQ, в третьем квартале порядка 70% российских потребителей старались сокращать расходы. Экономили в основном на новой одежде, развлечениях и питании вне дома, а также на замене предметов обихода, отпуске и покупке электроники. Согласно опросу Ipsos, четверть россиян заявили о намерении купить меньше подарков, чем в прошлом году. Упала доля и тех, кто планирует потратить на подарок больше 5 тыс. рублей (с 16% до 14%) за счет смещения в сегмент затрат в диапазоне 3–5 тыс. рублей.

О наблюдаемой экономии и переключении потребительского спроса на более дешевые товары сообщили также крупные ретейлеры и маркетплейсы: Wildberries, «ВсеИнструменты.ру», «М.Видео-Эльдорадо».

Стремление россиян к экономии в предновогодний период заметили и некоторые рестораторы. Так, бренд-директор сети «Перчини» Елена Носова отметила появившийся в этом году тренд на небольшие корпоративные мероприятия на 3–5 человек против 12–20 гостей в прошлом. В холдинге «Тигрус», управляющем Osteria Mario, «Швили» и Bar BQ Cafe, ожидаемое снижение выручки оценивают в 7–10% в основном из-за негативных показателей заведений в крупных торговых центрах.