Рекорд побит: поставки российского газа в Китай превысили контракт на 16,4%

«Газпром» установил новый исторический рекорд суточных поставок российского газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». 9 декабря превышение суточных контрактных обязательств, предусмотренных договором купли-продажи на текущий год, составило 16,4%, сообщает пресс-служба «Газпрома». 7 декабря энергетическая компания объявила о превышении этих обязательств на 16,1%.

Статья по теме: Trafigura: в следующем году Европе потребуются громадные объемы газа «9 декабря "Газпром" установил новый исторический рекорд суточных поставок российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири"». Превышение суточных контрактных обязательств "Газпрома", предусмотренных договором купли-продажи газа, составило 16,4%», — сообщается в Telegram-канале компании. В пресс-службе также отметили, что поставки идут в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа с нефтегазовой корпорацией CNPC, и «Газпром» пошел «навстречу запросу китайской стороны по увеличению суточных поставок газа в декабре относительно ранее утвержденного графика на 2022 год».

