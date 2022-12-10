С личного дела Гагарина сняли гриф секретности

Досье на Юрия Гагарина было заведено в 1955 году при его поступлении в 1-е Чкаловское военное авиационное училище летчиков в Оренбурге, но после трагической гибели первого в мире космонавта в 1968 году оригинал личного дела в виде исключения не передали на хранение в Минобороны, а оставили в архиве Центра подготовки космонавтов. «Роскосмос» инициировал снятие грифа секретности с этого исторического документа и теперь он доступен исследователям, говорится в публикации журнала «Русский космос».

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В личное дело, в частности, входят анкета Гагарина, подробная таблица о прохождении действительной военной службы в Советской армии, перечень должностей в отряде космонавтов от слушателя до летчика-инженера-космонавта, информация о семейном положении, характеристики с места учебы.

«Большой интерес представляет подшитая в личное дело "Характеристика на курсанта-пилота Саратовского областного Аэроклуба ДОСААФ Гагарина Юрия Алексеевича" от 26 сентября 1955 г. В ней отмечается: "Увлекается спортом – баскетболом. Имеет второй спортивный разряд и первую судейскую категорию…" То, что Гагарин, несмотря на невысокий рост, прекрасно играл в баскетбол, хорошо известно, а вот тот факт, что он имел категорию судьи по баскетболу, по-моему, обнародован впервые», — пишет заместитель главного редактора «Русского космоса» Игорь Маринин.

Также в личном деле содержится автобиография, написанная рукой Гагарина в 1960 году за день до приказа о зачислении в отряд космонавтов. В ней Гагарин указал причину, по которой не стал переходить в 7-ой класс Гжатской школы, а поехал поступать в ремесленное училище с полным гособеспечением: «В 1949 году я закончил 6-й класс данной школы, но ввиду недостаточного материального состояния родителей, учебу в школе продолжать не смог и поступил учиться в РУ №10 г. Люберцы…».

Рассекреченные документы также опровергают спекуляции будто бы Гагарина хотели исключить из авиационного училища после первого курса из-за плохой техники пилотирования самолета при посадке. Характеристика от 1957 года, утвержденная начальником училища в рамках представления Юрия Гагарина к присвоению звания «лейтенант», и приложенная выпускная аттестация доказывают, что госэкзамены по технике пилотирования и боевому применению он сдал на отлично. По окончании Военно-воздушной инженерной академии Н.Е.Жуковского, где первый космонавт обучался в 1961–1968 годах, из 37 предметов и двух госэкзаменов оценка «хорошо» была выставлена Гагарину только по математике и английскому языку.

