В России впервые провели лапароскопическую операцию ребенку в утробе матери

Врачи Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета успешно прооперировали 560-граммового младенца, находящегося в утробе матери. В мире такие операции единичны, в российской практике сложнейшее фетальное хирургическое вмешательство было выполнено впервые, сообщили в пресс-службе Педиатрического университета Санкт-Петербурга.

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В Перинатальный центр СПбГПМУ поступила 25-летняя жительница Чечни на 24-ой неделе беременности. У плода был диагностирован тяжелый порок развития – расщепление позвоночника. При таком дефекте нервной трубки на поздних сроках беременности околоплодные воды начинают разрушать спинной мозг ребенка, в неразвитых позвонках формируется спинномозговая грыжа и впоследствии могут возникать параличи нижних конечностей и нарушения функции тазовых органов. Обычно детей с таким пороком оперируют в первые сутки после рождения, однако мировой опыт показал, что дородовое вмешательство может способствовать улучшению неврологического развития и повышению качества жизни ребенка.

«Перед нами стояла сложная и амбициозная задача – впервые в России совместить два метода – лапароскопию и фетоскопию, и, тем самым, обеспечить оптимальные условия для работы неонатальных хирургов», — пояснила заведующая гинекологическим отделением Педиатрического университета Анна Тайц.

Мультидисциплинарная команда медиков заранее отработала все этапы операции на экспериментальных моделях. Само вмешательство длилось более 10 часов. Околоплодные воды были полностью замещены на углекислый газ, а чтобы закрыть спинномозговой канал врачи использовали специальную мембрану. Никаких нарушений жизненно важных функций во время операции у ребенка не наблюдалось. К моменту рождения девочки рана уже стянется, и напоминать о случившемся будет только маленький рубец, уверены медики. Будущая мама восстанавливается после операции, под наблюдением врачей она будет находиться до окончания беременности.

«В завершении 2022 года врачам удалось сделать еще один важный шаг в деле сохранения жизни и здоровья детей, снижения младенческой смертности и инвалидизации. Проведение подобной внутриутробной операции плоду стало первой в России и "из уст в уста" передается в медицинском сообществе. Это повод для гордости за всех российских медиков, подтверждение огромного потенциала петербургской, ленинградской педиатрической школы», — подчеркнул ректор Педиатрического университета, главный неонатолог Минздрава РФ Дмитрий Иванов.

