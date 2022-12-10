Виды и особенности сельскохозяйственной техники

10 декабря 2022, 14:30

Сельскохозяйственной техникой называют технические средства, предназначенные для выполнения работ в сельском хозяйстве. Сельскохозяйственную технику подразделяют на средства механизации, автоматизации и вычислительной техники.

Средства механизации — это машины и оборудование, которые выполняют механизированные работы в растениеводстве и животноводстве. На данный момент сельскохозяйственная техника это основа деятельности многих компаний. Сельскохозяйственные машины применяются для подготовки почвы, посева, ухода за посевами, уборки урожая, заготовки кормов, обработки полей химикатами и т.д.

Техническое оснащение предприятий

Сельскохозяйственную технику можно разделить на механическую и электрическую. К механической относят машины и агрегаты, использующие силу мышц животных и людей. Ими являются тракторы, комбайны, опрыскиватели, сеялки, молотилки и т. д. Электрическая сельскохозяйственная техника использует электроэнергию, полученную от электростанций. Наиболее часто она представлена тракторами, зерноуборочными и кормоуборочными комбайнами. Виды сельскохозяйственной техники:

  • тракторы,
  • комбайны,
  • сеялки,
  • культиваторы,
  • опрыскиватели,
  • машины для уборки урожая,
  • уборочные машины,
  • автомобили и прицепы, прицепы и полуприцепы,
  • зерноочистительные машины,
  • молотильные машины,
  • жатки,
  • кормоуборочные машины и другая техника, используемая в сельском хозяйстве.

Сельскохозяйственная техника может использоваться как в стационарных условиях, так и на передвижных объектах. При этом, в зависимости от назначения, она может быть как промышленная, так и сельскохозяйственная.

На что обратить внимание

Сельскохозяйственная техника классифицируется по следующим признакам:

  • по назначению различают технику общего и специального назначения;
  • по принципу действия различают рычажную, трансмиссионную и гидромеханическую технику;

По характеру выполняемых функций различают машины для обработки почвы, посева, посадки сельскохозяйственных культур, ухода за ними, уборки урожая, транспортировки растительных и животных остатков, хранения зерна и другие.

В состав сельскохозяйственной техники входят также транспортные средства (автомобили, тракторы, комбайны, тягачи и др.), а также машины и оборудование для хранения, переработки и транспортировки сельскохозяйственных продуктов.