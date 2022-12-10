Владимир Ефимов: более 11 млрд рублей вложат в редевелопмент части промзоны в Коптеве

Более 11 млрд рублей планируется вложить в комплексное развитие участка бывшей промзоны в Коптево вблизи Тимирязевского парка в Москве. Средства инвестирует правообладатель территории, а по завершении проекта здесь появится почти 1,5 тыс новых рабочих мест. Об этом сообщил 10 декабря заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Мэр Москвы принял решение о комплексном развитии участка бывшей промзоны, расположенного между Тимирязевским парком и улицей Новая Ипатовка. Реорганизацией территории площадью 5,27 га займется правообладатель», — рассказал Владимир Ефимов.

По его оценке, редевелопмент участка обойдется более чем в 11 млрд рублей. Здесь планируется возвести жилье, детский сад и школу, физкультурный комплекс и другие общественно-деловые объекты. В результате в этом районе Москвы будет создано почти 1,5 тыс. новых рабочих мест. А бюджетный эффект оценивается примерно в 525 млн рублей в год.

Общая площадь жилого строительства на участке составит около 67 тыс кв м, из них почти 7 тыс кв м планируется возвести по программе реновации, сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. «Общая площадь ФОКа, который возведут на участке бывшей промзоны в районе Коптево, составит 4 тыс кв м, а детского центра развития – 1 тыс. Помимо этого, в новом жилом квартале появятся детский и взрослый травмпункты, современные офисы, торговые центры и небольшие семейные кафе», — добавил он.

На данный момент на этой территории расположены склады, автомобильные парковки и автосервис.

Напомним, программа комплексного развития территорий запущена в Москве с целью вернуть в оборот заброшенные или неэффективно используемые земли. Реализовать проект может владелец недвижимости, городской оператор или инвестор, которого выбирают на торгах. Первый договор о редевелопменте промзоны заключили в 2020 году в отношении «Октябрьского Поля». Всего, по оценкам мэрии Москвы, программа позволит создать 550 тыс новых рабочих мест, а общий объем инвестиций оценивается в 7 трлн рублей.