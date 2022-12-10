Володин потребовал от Франции и Германии компенсации за геноцид в Донбассе

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что после признания экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель об истинном назначении минских соглашений 2014 года, Германия и Франция несут моральную и материальную ответственность за происходящее на Украине и должны выплатить компенсации жителям Донбасса за восемь лет геноцида и нанесенный ущерб.

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«Сначала в 2014 году главы МИД Германии и Франции подписали в качестве гарантов мирного развития событий согласительный документ между законной украинской властью и оппозицией. Все закончилось государственным переворотом в Киеве и геноцидом 6-миллионного населения Донбасса. Затем Германия и Франция участвовали в заключении минских соглашений. Но, как заявила Меркель, исполнять их никто не планировал, назвав это попыткой дать время Украине для ее милитаризации», — написал в своем Telegram-канале Володин.

Он подчеркнул, что заранее спланированное неисполнение обязательств можно расценивать как преступление, за которое «подписанты минских договоренностей — Меркель, Олланд и Порошенко — должны ответить».

«После признания Меркель Германия и Франция несут моральную и материальную ответственность за происходящее на Украине. Им придется выплатить компенсации жителям Донбасса за 8 лет геноцида и нанесенного ущерба. Но это только начало», — пригрозил Володин.

Накануне президент РФ Владимир Путин назвал «абсолютно неожиданным и разочаровывающим» заявление Меркель о том, что минские соглашения были подписаны с целью дать Украине время подготовиться к военному противостоянию с Россией.



