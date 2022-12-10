Закатать в асфальт: в Перми придумали, как утилизировать медицинские маски

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета предложили в качестве армирующего вещества при производстве асфальта использовать отслужившие медицинские маски, простыни и комбинезоны врачей. Разработанная ими технология должна повысить долговечность дорожного полотна, уменьшить потребление сырьевых природных ресурсов и решить проблему утилизации медицинских изделий, изготовленных из нетканного материала. Работа ученых опубликована в сборнике «Химия. Экология. Урбанистика» 2022 года.

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«В настоящее время идет образование полимерных отходов в виде: одноразовых медицинских масок; простыней; салфеток; комбинезонов; халатов, а также нетканого материала, используемого для нужд сельского хозяйства, которые характеризуются однородной мелковолокнистой структурой. Структура нетканого материала, используемая для производства одноразовых медицинских масок, подходит для создания линейного или дисперсного армирования асфальтобетона», — говорится в публикации.

По данным исследователей, технологический процесс производства асфальтобетонной смеси при температуре до 160°C эффективно лишает жизнеспособности различные вирусы, в том числе и вызывающие COVID-19, поэтому нет необходимости дополнительно проводить обеззараживание отходов.

В эксперименте участвовали китайские медицинские маски, изготовленные из спанбонда. Их наружный слой был выполнен из более крупных нитей, внутренний ‒ из более тонких. В качестве вяжущего компонента асфальтобетонной смеси использовался битум БНД 100/130. Измельченные до размера 20´20 мм одноразовые медицинские маски были добавлены в количестве 0,5% от массы битума.

«Полученные образцы асфальтобетона отличаются от традиционного состава повышенной устойчивостью на сжатие при высоких температурах (придел прочности при 50 ºС) и пониженным показателем прочности при низких температурах (придел прочности при 0 ºС). Это говорит о лучших эксплуатационных свойствах асфальтобетонного покрытия к внешним нагрузкам в летний и зимний периоды», — сделали вывод ученые.

