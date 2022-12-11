Генетики определили регионы РФ, жители которых наиболее устойчивы к ВИЧ

Ученые медико-генетического центра Genotek проанализировали данные 100 тыс. человек из клиентской базы, чтобы выяснить, у каких народов России чаще всего встречаются генетические мутации, повышающие устойчивость к ВИЧ. Выяснилось, что мутации в гене CCR5 наиболее распространены среди жителей Удмуртии, Карелии и Костромской области, передает портал «Доктор Питер».

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«Речь о мутации в гене CCR5. Из-за потери 32 нуклеотидов в этом гене присоединение вируса иммунодефицита человека к Т-клеткам затруднено. Есть гипотеза, что эта мутация была распространена среди европейских народов из-за эпидемии чумы в Средневековье. Люди с мутацией ССR5Δ32 получали преимущество и имели больше шансов на выживание», — пояснил директор по продукту Genotek Александр Ракитько.

После анализа данных 100 тыс. мужчин и женщин в возрасте от 18 до 65 лет в пятерку лидеров по распространенности генотипа, защищающего от ВИЧ, вошли: Удмуртская Республика (2,1%), Республика Карелия (2%), Костромская область (2%), Ульяновская область (1,8%) и Московская область (1,7%).

Реже всего мутация наблюдается среди жителей Ингушетии, Чечни, республики Коми, Новгородской и Астраханской областей. В Москве, по оценкам специалистов, эта особенность встречается с частотой в 1,17%, в Петербурге — 1,08%, Ленинградской области — 0,92%.

Если же определять по народностям, то наибольшая распространенность полезного генотипа замечена среди удмуртов и бесермян (1,9%), ашкеназских евреев (1,8%), мордвы (1,5%), русских (1,3%), украинцев (1,1%) и татар (1%). Гораздо реже он встречается у ингушей (0,027%), бурятов и монголов (0,063%), якутов и долганов (0,068%), башкир (0,07%), азербайджанцев (0,10%) и чеченцев (0,11%).

