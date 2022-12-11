«Грядет оттепель»: москвичей предупредили о необычных погодных явлениях

В результате выхода средиземноморского циклона за минувшие сутки на Центральную Россию обрушились аномальные снегопады. Высота снежного покрова в подмосковных лесах доходит до 25 см, а в Москве — до 23-х, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. В понедельник, по его данным, метеоусловия в столичном регионе резко ухудшатся, температура поднимется до плюсовых значений и пройдут «тропические ливни».

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«Погода в Москве 11 декабря: грядет оттепель, вечером временами осадки в виде влажного снегопада, ледяного дождя, дождя и гололеда, утром местами дымка и туман. В понедельник — рекордные тропические ливни», — написал в Telegram-канале Тишковец.

Высота сугробов в столичном регионе, по данным синоптика, соответствует многолетней норме середины зимы, в частности января.

