Кадыров показал, как лезгинка в бою помогает

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в своем Telegram-канале, что в бою полезно не только оружие, но и зажигательная лезгинка, «леденящая кровь врагов». Он опубликовал видео с бойцами полка спецназначения «Север-АХМАТ», в котором один из военных танцует традиционный кавказский танец в окопе.

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«Подобравшись поближе к укреплениям натовско-украинских бандформирований, при помощи дрона наши воины вызывают поддержку артиллерии и переходят в активную фазу атакующих действий. В бою полезно не только оружие, но и зажигательный танец "лезгинка", бодрящий, поднимающий воинский дух и леденящий кровь врагов», — написал Кадыров.

По его словам, «натиском и шквальным огнем» бойцы полка «Север-АХМАТ» подавляют огневые точки противника и продвигаются на новые рубежи в зоне спецоперации.

«Настроение у наших отважных воинов самое боевое. Они не дают нацистам расслабиться. В любое время суток враги прекрасно знают, что могут быть внезапно атакованы мужественными защитниками России», — подчеркнул Кадыров.

