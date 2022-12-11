Минобороны организовало телемост между мобилизованными и их родными

Минобороны РФ опубликовало видео, которое демонстрирует как мобилизованные из тыловой зоны спецоперации посредством телемоста общаются со своими родными и близкими, проживающими в Новосибирской области. Кроме того, командование горного мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО) наградило нагрудными знаками отличившихся военнослужащих группировки «Отважные», сообщили в пресс-службе ведомства.

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«Мобилизованные военнослужащие горного мотострелкового соединения ЦВО, задействованные в тыловой зоне СВО, смогли увидеться с родственниками в ходе телевизионного моста с городом Новосибирском. Теплые слова поддержки передали родственники и дети мобилизованных военнослужащих, а также юнармейцы и представители общественных организаций», — уточнили в пресс-службе.

Мать одного из мобилизованных призналась, что ночь не спала, когда узнала, что будет телемост, очень волновалась. Сын, по ее словам, периодически бывает на связи, но очень мало, а сейчас, когда увиделись и пообщались, «как-то легче стало на душе».



