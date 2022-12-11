Минус 47 градусов: в Якутии прошел экстремальный легкоатлетических забег

В городе Покровске Хангаласского улуса Якутии состоялся 38-й республиканский зимний легкоатлетический забег памяти кандидата педагогических наук Николая Платонова, который организовал эти соревнования в 1998 году. В этот раз, несмотря на 47-градусный мороз, на старт вышли 74 любителя бега разных возрастов, сообщает газета «Хангалас».

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«После перерыва, после пандемии, мы возобновили эти соревнования. Сегодня, несмотря на холодную погоду, на старт вышли 74 человека разного возраста. Сделали забеги по возрастным группам с диапазоном в пять лет. Мужчины и женщины до 17 лет и старше 65-ти бегут у нас 3 км, остальные — 6 км», — рассказал брат основателя забега, завкафедрой физического воспитания и спорта Арктического государственного агротехнологического университета Дмитрий Платонов.

Он также отметил, что мороз, при котором якуты живут с рождения, — это их помощник. Если его «правильно использовать и правильно одеваться», то никакая простуда к человеку не пристанет. Потому что гипоксия, по его словам, полезна для организма, иммунитет в таких условиях совершенствуется.

