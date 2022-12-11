«Мы мыслим в категориях контрсанкций, а не в категориях развития»: Делягин рассказал, как ускорить выход из кризиса

Санкции против России сейчас беспрецедентны, такого никогда не было, однако шанс перейти к нормальному развитию у страны есть, заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике, доктор экономических наук Михаил Делягин. На заседании круглого стола в пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня» он перечислил меры, которые необходимо предпринять для обеспечения экономического и социального развития России.

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«Мы наблюдаем завершающий этап распада мировых рынков… Будут складываться макрорегионы: будет китайский, американский, европейский… И шансы России связаны не с экономическим противостоянием, а связаны с тем, способны ли мы будем создать свой макрорегион. Однако в России социально-экономическая политика остается такой, какой была сформирована американскими специалистами при Гайдаре, в целом макроэкономическая и финансовая политика в РФ направлена на блокирование экономического развития», — считает Делягин.

Будущее РФ, по мнению экономиста, зависит от способности вовремя перейти от «поощрения финансовых спекуляций к поощрению производства добавленной стоимости, к стимулированию промышленного развития».

«Шанс перейти к нормальному развитию есть, хотя потеря времени его снижает. Мы легко увидим, когда Россия начнет — если начнет — переходить к нормальному развитию: это будет дешевый общедоступный кредит, это будет разумный протекционизм, это будет стимулирование не вывоза капитала из страны, а стимулирование инвестиций внутри страны, это будет гарантирование права граждан РФ на жизнь в виде гарантированного прожиточного минимума. Но пока мы мыслим в категориях контрсанкций, а не в категориях развития, мы сами эти свои шансы ограничиваем», — подчеркнул Делягин.

Он также заявил, что «некоторые меры внутри страны по своей разрушительности во многом превосходят даже западные санкции». В частности, налоговая политика не позволяет увеличить нефтепереработку, «по тем же причинам теперь разрушается черная металлургия», считает Делягин. Кроме того, по его мнению, необходимо «отменить интеллектуальную собственность», чтобы превратить Россию в зону «свободного инженерного и программного творчества» и прекратить продолжающийся вывоз из страны золотовалютных резервов.

«Шансы есть, и хорошие, но — если будет изменена политика. И это должно случиться в ближайшее время. А пока что Россия не использовала и 5% возможностей давления на Запад, в том числе и пропагандистских возможностей», — резюмировал Делягин.

