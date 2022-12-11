«Не только в Киевской губернии»: Медведев сообщил, где «окопались» враги России

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в отличие от украинцев, которые считают, что их враг расположен в границах РФ, «с Запада до Владивостока», противники России находятся не только в пределах Украины. В своем Telegram-канале он указал, что «враг окопался» также в странах Европы и Северной Америки, в Японии, Австралии и Новой Зеландии. И именно поэтому Москва наращивает производство «наиболее мощных средств поражения».

Статья по теме: «Киев — русский город»: Медведев ответил на угрозы Украины вернуть Крым «Нам гораздо сложнее – наш враг окопался не только в Киевской губернии нашей родной Малороссии. Он в Европе, Северной Америке, Японии, Австралии, Новой Зеландии и в целом ряде других присягнувших современным нацистам мест. Поэтому мы наращиваем производство наиболее мощных средств поражения. Включая те, что основаны на новых принципах», — написал Медведев.

