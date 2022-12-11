Товаровед предупредила о «золотых полках», вынуждающих покупателей раскошелиться

Каждый магазин или торговая сеть подбирают свои собственные инструменты стимулирования продаж, многие используют для этой цели мерчандайзинг. Благодаря уловкам маркетологов торговые прилавки и витрины оформляются таким образом, чтобы получить наибольшую прибыль, рассказала агентству «Прайм» доцент кафедры товароведения и товарной экспертизы РЭУ им. Г.В. Плеханова Оксана Гончаренко.

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«По классике мерчандайзинга, на полке или в витрине ближе к покупателю должен располагаться товар, у которого срок реализации уже истекает. Покупателю удобно взять товар с краю, а продукты с более поздним сроком годности выкладываются в середине и конце полки, максимально глубоко, чтобы потребителю неудобно было вытаскивать такой продукт. Этот прием позволяет избежать остатков просроченных товаров», — рассказала Гончаренко.

Она также пояснила, как действует правило «золотой полки». Максимальные шансы быть проданными имеют товары, расположенные на уровне глаз и рук покупателя — на высоте от 1,2 до 1,7 метров от пола. Поэтому в зависимости от целей продаж и договора с поставщиками на этих полках могут быть расположены как самые дорогие товары, так и те, срок годности которых заканчивается, — на «золотых полках» практически все они всегда будут проданы, отметила товаровед.

