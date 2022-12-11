В Кремле рассказали, о чем беседовали Путин и Эрдоган

Во время телефонного разговора президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана подробно обсуждались вопросы расширяющегося двустороннего взаимодействия в различных областях, сообщили в пресс-службе Кремля. В частности, лидеры отметили рекордный рост товарооборота между двумя странами и особое значение совместных энергетических проектов.

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«Акцентировано особое значение совместных энергетических проектов, прежде всего в газовой отрасли. С учетом итогов недавних переговоров в Стамбуле председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера продолжен обмен мнениями по инициативе создания на территории Турции регионального газового хаба», — сообщается в Telegram-канале Кремля.

Кроме того, лидеры обсудили ход выполнения Стамбульских договоренностей от 22 июля о вывозе украинского зерна из черноморских портов и экспорте российской сельхозпродукции и удобрений. В Кремле подчеркнули, что эта сделка носит комплексный характер и требует устранения препятствий для обеспечения потребностей наиболее нуждающихся стран.

Президент РФ также изложил своему турецкому коллеге «принципиальные оценки ситуации вокруг Украины». Также была затронута проблематика сирийского урегулирования в контексте соблюдения положений российско-турецкого Сочинского меморандума о взаимопонимании 2019 года, указали в Кремле.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию турецкого лидера, Эрдоган высказался за скорейшую очистку границы Турции с Сирией от террористов. В разговоре с Путиным он рассказал о продолжающихся террористических нападениях с севера Сирии.

