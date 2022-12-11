В Минобороны отметили успехи на основных направлениях спецоперации

Российские войска успешно провели наступление на Красно-Лиманском и Донецком направлениях. За прошедшие сутки были также пресечены атаки противника на Южно-Донецком направлении. В районе Краматорска уничтожена пусковая установка украинского ЗРК «Бук-М1», а в районе Красного Лимана поражен взвод РСЗО «Град», сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«На Купянском направлении огнем артиллерии нанесено поражение по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка и Крахмальное Харьковской области. Уничтожено до 30-ти украинских военнослужащих, бронетранспортер, три артиллерийских орудия и шесть автомобилей», — сообщил Конашенков.

На Красно-Лиманском направлении, по его словам, российские войска в ходе наступления заняли более выгодные рубежи и позиции. Были пресечены контратаки трех штурмовых групп ВСУ в направлении Житловки, Площанки и Коломыйчихи ЛНР, все подразделения противника отброшены на исходные позиции. Уничтожено до 65-ти украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и два пикапа, а в районе поселения Червоная Диброва и Серебрянского лесничества — три украинские диверсионно-разведывательные группы и три минометных расчета ВСУ, уточнил Конашенков.

На Донецком направлении ВС РФ за сутки ликвидировали до 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа. На Южно-Донецком направлении после неудачной атаки противник потерял до 40 военнослужащих, одну БМП, две боевые бронированные машины и два пикапа.

За сутки, по данным Минобороны, российские войска нанесли поражение 86-ти артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 177-ми районах. Были уничтожены две артиллерийские батареи 101-й бригады территориальной обороны и 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районах Северска и Красного Лимана, а также поражен взвод РСЗО «Град». В районе Краматорска вскрыта и уничтожена пусковая установка украинского ЗРК «Бук-М1». Российские средства ПВО за сутки сбили пять реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» и два снаряда РСЗО «Ураган».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 341 самолет, 181 вертолет, 2647 беспилотных летательных аппаратов, 393 зенитных ракетных комплекса, 7057 танков и других боевых бронированных машин, 926 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3676 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7547 единиц специальной военной автомобильной техники», — добавил Конашенков.

