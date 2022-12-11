Запретам вопреки: Германия и ЕС продолжают закупать российский газ

Правительство ФРГ официально объявило о намерениях отказаться от закупок российского сжиженного природного газа (СПГ). Однако согласно данным Кильского института мировой экономики (IfW), российский СПГ продолжает поступать на немецкий рынок через Бельгию, пишет немецкое издание ZDF.

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«Сжиженный природный газ из России доставляется в Бельгию транспортными судами. Мы предполагаем, что импорт СПГ из Бельгии направляется напрямую в Германию», — заявил вице-президент Кильского института мировой экономики Штефан Кутс.

По его словам, в европейской итоговой статистике этот газ приписывается Бельгии, хотя по факту поставки идут в Германию. Их объемы небольшие — около 5 млрд кубометров в год, что составляет 5-6% от общего потребления газа в ФРГ.

При этом общие поставки российского СПГ в Европу достигли рекордных значений, указывает ZDF. Согласно отчету Handelsblatt, по сравнению с 2021 годом ЕС вместе с Великобританией закупил у России на 20% больше сжиженного природного газа. Доля российского СПГ из общего объема импортируемого Европой газа составляет 13%. Основными покупателями являются Франция, Бельгия и Нидерланды. По данным Handelsblatt, в этом году страны-члены ЕС и Великобритания за российский СПГ могли заплатить около €27 млрд.