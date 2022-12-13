Акции дня: трейдеры поддержали золотодобычиков

Акции золотодобывающих компаний торговались в плюсе по итогам сессии на Мосбирже во вторник, 13 декабря. За день подорожали акции «Полюса» (на +3,07% до 7646 руб. за штуку), «Полиметалла»(+2,46% до 378,1 руб. за штуку), «Селигдара» (на +0,48% до 45,21 рублей за штуку).

Интерес трейдеров к золотодобытчикам усилился на фоне нестабильной общественно-политической ситуации и ожидания введения нового пакета антироссийский санкций, который ожидается на этой неделе. Кроме этого, драгоценный металл заметно подорожал после выхода данных по инфляции в США, которые оказались лучше прогнозов. Стоимость золота на Нью-Йоркской товарной бирже (COMEX) во вторник достигла максимума с 27 июня текущего года. Цена февральского фьючерса на драгметалл выросла на 2,2%, до 1831,6 долларов за унцию.

Индекс Мосбиржи к концу торгов вырос +0,06% до 2174,36 пунктов. Индекс РТС поднялся на +0,01% до 1088,96 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:35 мск составила 80,75 долларов за баррель (+3,54%). Российская валюта слабела– 63,02 руб. за доллар.