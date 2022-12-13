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S&P 500 растет, но вместе со страхом

Глеб Баранов
13 декабря 2022, 09:37

Вчера S&P 500 и «индекс страха» VIX одновременно подскочили с синхронностью, невиданной четверть века: в ожидании сегодняшних данных по инфляции в США нервы трейдеров на пределе.

Коллаж: Тамара Ларина