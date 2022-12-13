После худшей для S&P 500 недели с сентября, по итогам которой он потерял 3,4%, отскок напрашивался, и то, что индекс широкого рынка вырос вчера на 1,4%, удивлять не может. Dow Jones Industrial Average прибавил и вовсе 1,6%, а Nasdaq Composite — 1,3%.
S&P 500 растет, но вместе со страхом
Вчера S&P 500 и «индекс страха» VIX одновременно подскочили с синхронностью, невиданной четверть века: в ожидании сегодняшних данных по инфляции в США нервы трейдеров на пределе.
Коллаж: Тамара Ларина
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