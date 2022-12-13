«Автотор» заключил соглашения с тремя китайскими компаниями и возобновил сборку машин

Холдинг «Автотор» заключил соглашения с тремя китайскими компаниями и возобновил сборку автомобилей. По словам губернатора Калининградской области Антона Алиханова, до конца года предприятие планирует выпустить от 1,5 до 2 тыс. машин.

«Я рад сообщить, что "Автотор" вернулся к работе, действительно три китайских компании с ними заключили соглашение, уже идет сборка, на прошлой неделе она началась. До конца года они планируют выпустить от 1,5 до 2 тыс. автомобилей», — заявил глава региона в интервью телеканалу «Россия-24».

Названия брендов пока не разглашаются. «Меня пока просили не называть их», — пояснил губернатор.

По словам Алиханова, в ходе тестовой сборки уже произведено несколько сотен автомобилей, а в 2023 году планируется выпустить не менее 50 тыс. машин. «Это пессимистическая цифра, мы целимся в 100 тыс. автомобилей в год. Понятно, что это далеко от тех показателей, которые мы демонстрировали в прошлые годы — это 200-220 тыс. автомобилей. Но мы очень надеемся, что работа по поиску новых партнеров будет продолжена», — сказал Алиханов.

Он напомнил, что «Автотор» планирует выпускать в том числе электромобили. Как заявлял ранее председатель совета директоров «Автотор холдинг» Валерий Горбунов, пилотную серию компания собирается выпустить в 2023 году.

Калининградская компания «Автотор» основана 1994 году. Она первой в РФ начала выпускать автомобили зарубежных брендов. В ноябре «Ведомости» сообщили, что переговоры с заводом о сборке машин в России ведет китайская автомобилестроительная корпорация BAIC (Beijing Automotive Group).

