«Билайн», «Мегафон» и Tele2 договорились о запуске национального роуминга в новых регионах РФ

Операторы «большой четверки» — «Билайн», «Мегафон» и Tele2 — в прошлом месяце договорились о запуске национального роуминга на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на «Ведомости». Сообщается, что роуминг в новых регионах до конца 2022 года начнет работать и у МТС.

Национальный роуминг позволяет использовать сеть другого оператора внутри страны; в России он был отменен в мае 2019 года для всех регионов за исключением Крыма и Севастополя, где «большая четверка» не работает — там действуют местные операторы «К-телеком», «Крымтелеком» и «Севтелеком», а также виртуальный «КТК-телеком».

Условия национального роуминга в четырех новых регионах будут аналогичны крымским, поясняет издание.

В Донбассе с 2014 года работают локальные операторы «Республиканский оператор связи» и «Лугаком», в Херсонской и Запорожской областях присутствует «Республиканский оператор связи», а также российские «Миртелеком» и «дочка» крымского «К-телекома» — «+7телеком».

У «+7телекома» есть роуминговые соглашения с «большой черверкой» — компания предоставляет сервис на территории Запорожской и Херсонской областей. «Билайн» сотрудничает с местными роуминговыми партнерами, рассказали в компании.

Договоренностей у операторов новых регионов относительно трафика с ведущими российскими компаниями не было, отмечает газета.