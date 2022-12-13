Будущее уже здесь: объявлены лауреаты Премии Digital Leaders-2022

Лауреатами Премии, маняющими нашу жизнь, стали компании из абсолютно разных отраслей — от финансовой сферы до ритейла.

Что такое digital-трансформация, какие задачи решает цифровизация профессиональных и социальных сфер, для чего это нужно и как с этим жить? На эти и другие вопросы искали ответы участники Форума, который предшествовал церемонии награждения победителей. Работа площадки проходила в рамках двух сессий, посвященных вопросам внедрения цифровых технологий. Сессия «Digital-трансформация: операционная модель бизнеса» была посвящена обсуждению вопросов изменения бизнес-процессов внутри компаний с целью оптимизации расходов, сокращения временных затрат и экономии внутренних ресурсов. Об успешных экспериментах в данном направлении рассказали представители Банка ВТБ (ПАО), HR-платформы «Пульс», ИК «Финам», Pravo Tech и других.

А в сессии «Digital-трансформация: лучший клиентский опыт» компании-участники обсуждали самые злободневные и острые вопросы взаимодействия бизнеса и клиента — своими наработками поделились руководители профильных подразделений СДЭК, Газпромбанка, ДелоБанка, Открытие Инвестиции и других. Окончанием работы Форума стала панельная дискуссия «Влияние диджитализации на бизнес и арт-экономику», в рамках которой эксперты в области цифровизации искусства, NFT, создании и монетизации виртуальных объектов и метавселенных поделились своим видением и оценкой перспектив перехода человечества к существованию в цифровой среде.

В завершение Форума состоялась церемония награждения лауреатов Премии Digital Leaders-2022. В этом году награды удостоились более пятидесяти победителей, в числе которых: Банк ВТБ (ПАО), ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни», ООО «СберОбразование», Право.ру, СДЭК, АО «Финам», ПАО «Россети Центр», Группа «Иннотех», ГК ЕЮС, торговая сеть «Пятёрочка», АО «РИВЦ-Пулково», Газпромбанк, Абсолют Банк, Инвитро, Tomoru, ПАО Сбербанк.

Цифровая трансформация предоставляет возможность создавать новые эффективные инструменты, упрощая жизнь потребителям. «Мы стремимся сделать каждое обращение в компанию максимально комфортным, поэтому запустили сервис CDEK ID, чтобы клиенты экономили время, деньги и могли использовать больше возможностей доставки для своих целей. Рады быть в числе победителей и, конечно же, планируем дальше развивать цифровые сервисы, которые сделают жизнь каждого клиента еще комфортнее», — прокомментировала победу Юлия Артёмова, руководитель продуктов СДЭК.

Предоставление качественных цифровых услуг бизнесу в 2022 году можно по праву считать решающим конкурентным преимуществом. «Мы рады вновь стать лауреатами премии. В 2022 году “Иннотех” представил рынку новые продукты, помогая бизнесу на пути к цифровой трансформации. Стать “Компанией года” — большая честь и ответственность. Наша миссия — оставаться надежным технологическим партнером для бизнеса, предлагать инновационные и наиболее рентабельные решения», — прокомментировал победу генеральный директор Группы «Иннотех» Дмитрий Харитонов.

В век технологий не только удобство сервиса для пользователя стало важным конкурентным преимуществом, но и надежность хранения конфиденциальной информации. Это становится критически важно, когда речь идет о медицинской информации. «Для обеспечения надежной защиты жизни и здоровья миллионов клиентов и удобного сервиса мы используем самые современные технологические решения. В их разработке мы полагаемся на опыт и профессиональную экспертизу нашей IT команды, сформировавшей независимую цифровую платформу КАПИТАЛ LIFE, с помощью которой мы проводим эффективную трансформацию бизнес-процессов вне зависимости от изменений на рынке», — отметил генеральный директор КАПИТАЛ LIFE Евгений Гуревич.

Тренд последних лет – сервис цифровой трансформации бизнеса клиентов – становится все более устойчивым в финансовой сфере. «Стратегия ВТБ направлена на цифровизацию всех продуктов для клиентов среднего и малого бизнеса. Технологии Digital First и токенизации бизнес-карт являются ее элементами. По нашим прогнозам, на горизонте ближайших двух лет Digital First в картах будут выбирать 40% клиентов. Благодарим жюри Премии Digital Leaders за высокую оценку», — сообщила руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития – старший вице-президент ВТБ Юлия Копытова.

Digital Leaders Award, выявляющая лучшие цифровые продукты, проекты и решения, вручается с 2020 года. В состав Экспертного совета Премии входят признанные специалисты в области науки, инноваций и цифровизации, авторитетные общественные деятели, представители бизнеса и органов государственной власти.