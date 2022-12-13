Equinor: Европа сильно рискует с потолком цен на газ

По мнению старшего вице-президента норвежской энергетической компании Equinor Хельге Хаугане, механизм регулирования цен на газ или, как его еще называют - ценовой потолок на газ, обсуждение которого сейчас полным ходом идет в Европе, представляет большую опасность для европейских газовых рынков. Это и дефицит ликвидности, и угрозы самому процессу функционирования газовых рынков, и снижение конкурентоспособности европейской промышленности, и многое другое, заявил он в интервью Reuters. Кстати, по словам Хаугане, его компанию эти проблемы не коснутся. Для Equinor главная опасность, пожалуй, в снижении ликвидности газовых рынках.
Хельге Хаугане не первый раз говорит о ликвидности газовых рынков и о том, какую угрозу для нее несет ценовой потолок на газ. В сентябре, к примеру, он предупреждал о маржин коллах почти на полтора триллиона евро. Сейчас, утверждает Хаугане, проблема с маржин коллами отошла на второй план. Сейчас главная опасность, уверен он, в ценовом потолке, который очень энергично продавливает Еврокомиссия. Подчиненные Урсулы фон дер Ляйен предлагают ввести ценовой потолок на газ на главные европейские газовые фьючерсы – TTF с поставками газа в следующем месяце. Именно они устанавливают цены на газ в Старом Свете и именно они считаются самыми крупными контрактами в отношении ликвидности. Пока вокруг потолка кипят жаркие споры. У предложения ЕК имеется немало противников, имеются многочисленные возражения и о деталях.
«Думаю, мы должны уделять максимальное внимание ценовому потолку (на газ),- подчеркивает Хельге Хаугане.- Если говорить об Equinor, мы в любой ситуации должны поставлять газ на те рынки, где в нем больше всего нуждаются».
В этом году после резкого снижения поставок трубного газа из России Equinor стал крупнейшим поставщиком газа на континенте. Норвежская компания работает в основном на рынке с поставками на следующий день или даже в тот же самый день.
Вместе с другими критиками идеи ЕК Хаугане говорит, что потолок на финансовые контракты, с помощью которых можно ослабить ценовые риски, может вынудить участников рынка, включая Equinor, уйти с бирж на внебиржевые рынки.
«Мы можем также торговать немного меньше на финансовом рынке (при ценовом потолке), потому что ликвидность (на нем) будет ниже,- объясняет причину своих тревог Хельге Хаугане.- Это означает, что спред между спросом и предложением будет выше и что рынок будет работать хуже».
Конечно, Equinor и другие крупные энергетические и торговые компании найдут способ, как уменьшить свои риски, но средние и особенно небольшие компании, не имеющие собственных торговых подразделений, сильно пострадают.