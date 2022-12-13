Игорь Юшков: Европа занималась откровенным воровством российского газа

Заявление еврокомиссара по вопросам энергетики Кадри Симсон перед встречей министров энергетики ЕС подтвердило нарастающий раскол европейских элит по вопросу согласования потолка цен на газ. Она окрестила задачу как «непростую», учитывая сохраняющиеся противоречия. При этом становится очевидно, что вопрос о введении лимита только на российское голубое топливо уже не стоит: ЕС предлагает ограничить цены на любой газ в размере 275 евро за МВт ч, а в переводе на цену за 1 тысячу кубометров газа — примерно 2,9 тысячи долларов.

Кроме того, учитывая недавнее соглашения по эмбарго на нефть из РФ, сомнений в возможности распространения подобной практики и на российский газ становится несколько меньше. Хотя на настоящий момент данная тема не заявлялась в повестке. О том, почему введение эмбарго на голубое топливо из РФ и потолка цен на газ теоретически возможны, хотя и крайне неприятны для ЕС, а также как Европа буквально «воровала» углеводороды у России «Эксперту» рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), преподаватель Финансового университета Юрий Юшков.

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Европейцы могут сами себе устроить газовый стресс

«Пока эмбарго на российский газ европейцы не обсуждают, хотя на самом деле такая идея все больше “проскакивает” в ЕС. А все потому, что газа из России приходит мало. Поясню: когда доля российского газа была под 40%, то, конечно, ввести полный запрет на импорт было крайне сложно, это всех пугало. Теперь же, когда по ряду причин каждый из российских газопроводов то останавливался, то сокращал объем поставок, ситуация для них стала проще. “Ямал— Европа” был исключен, потому что Польша еще весной национализировала долю “Газпрома” в компании операторе, а Россия в ответ на это ввела санкции против данного оператора. “Северный поток— 1” сокращал объемы прокачки из-за турбин, а затем был попросту взорван. Украина один из трубопроводов не позволяет использовать. Так, наша доля снизилась, и отказ от российских углеводородов не выглядит так уж фантастически. Но даже лишиться этих 8% будет огромным стрессом для европейцев», — заявил Игорь Юшков.

Он напомнил, что весь 2022 год Европа живет в условиях крайне высоких цен на газ. 2023 год, похоже, станет для них еще более сложным в данном вопросе. «Потому что хотя бы в первой половине 2022 года из России были нормальные объемы поставок, а в 2023 году год газа из РФ будет приходить меньше. Кроме того, Азия может нарастать объем потребления, перетянуть спрос на себя. Особенно Китай, восстанавливающийся от коронавируса. Тогда непонятно, зачем Европе усугублять положение в виде эмбарго на российский газ», — заметил эксперт.

Риск введения эмбарго на российское голубое топливо может привести к тому, что РФ прекратит поставлять и свой СПГ. На что в этом случае будет заменять его Европа — неясно. «Россия делит третье место с Алжиром по поставкам СПГ в ЕС. Представим, что Европа вводит санкции против трубопроводного газа из России, а в ответ на это Россия скажет, что вообще поставлять ничего не будет. И тогда ЕС лишится и тех, и других объемов. Никакого дополнительного объема предложения не предвидится. Волна ввода в эксплуатацию крупных заводов СПГ в США и в Катаре будет только с 2026 года. Еще есть вероятность, что починят американский завод GAZP, сгоревший в 2022 году. Поэтому в еще большей степени заменить трубопроводный газ Европа не сможет. Все что можно они и так уже собрали. Вплоть до откровенного воровства газа, как например было с Индией. У дочки “Газпрома” — “Газпром-Трейдинг” был контракт с “Ямал-СПГ” и с Индийской Нефтегазовой компанией. В итоге, как мы помним, немцы национализировали дочку “Газпрома” и сказали, чтобы она не выполняла контракт с Индией на поставку ямальского СПГ, а все топливо шло в Европу. Что это, если не откровенное воровство», — указал Игорь Юшков.

В Европе отмирают потребители голубого топлива

«Позитивным фактором с точки зрения дефицита газа в Европе, если можно так сказать, является снижение потребления. Но происходит оно не из-за того, что европейцы такие разумные и меньше мыться стали, а из-за того, что промышленность меньше расходует. И самые хорошие оценки — это падение показателей европейской промышленности на 15% по году. Это при хорошем сценарии, а звучали цифры и до 30%. Потребители отмирают», — констатировал эксперт.

Он полагает, что европейцы вряд ли договорятся о введении эмбарго на российский газ, хотя полок цен может быть установлен. «Да, может быть не сейчас, но я думаю, что это произойдет. Но нужно понимать, что речь идет не о потолке цен именно на российский газ, а про потолок цен вообще. Даже сами европейцы этот инструмент стали позиционировать не как санкции против РФ, а как инструмент влияния на рынок. Сейчас они говорят разные цифры, но логика будет следующая: потолок цен будет примерно на 70 долларов выше, чем цена на газ в Азии. Будет привязка к стоимости именно там для того, чтобы удержать СПГ на европейском рынке. Потому что при ином раскладе, поставщики просто развернутся и уйдут», — отметил Игорь Юшков.

На данный момент возможный потолок отражает довольно высокую стоимость. Таким образом, у многих компаний очевидно встанет вопрос: либо продолжать зарабатывать, так как в Европе цены по-прежнему останутся самыми высокими, либо проявить принципиальность, не участвовать в навязанных схемах, но сокращать добычу.

«При этом очевидно, что с газом серых схем не получится. Из с последних заявлений мы поняли, что, если российская нефть приходит в третью страну, там перерабатывается, она уже не считается российской. С газом же ситуация сложнее. Чисто теоретически, в каком-то будущем может быть схема: газ из РФ приходит в какую-то страну, там перерабатывается в аммиак, а в Европе уже в водород и используется. Но это настолько далекое будущее, что даже обсуждать пока не стоит», — заключил Игорь Юшков.