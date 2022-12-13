Финансовые рынки Фондовый рынок

К укреплению рубля могут присоединиться спекулянты

Борис Соловьев
обозреватель Expert.ru
13 декабря 2022, 20:03

Индекс Мосбиржи закрылся почти без изменений, несмотря на мощный рост фондовой Америки и сырья на отличных данных по инфляции в США. Курс рубля откатил от дневных минимумов.

Коллаж: Тамара Ларина