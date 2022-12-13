Главным событием сегодняшнего дня стала публикация данных по инфляции в США. С утра некоторые отечественные аналитики предполагали, что если данные выйдут хорошими, то это спровоцирует сильный рост западных фондовых индексов и котировок товарных активов, вслед за которыми пойдут вверх и российские акции. Но ожидания рынка оправдались лишь в первой части.
К укреплению рубля могут присоединиться спекулянты
Индекс Мосбиржи закрылся почти без изменений, несмотря на мощный рост фондовой Америки и сырья на отличных данных по инфляции в США. Курс рубля откатил от дневных минимумов.
Коллаж: Тамара Ларина
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