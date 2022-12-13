Китай готовится перевернуть рынок нефти и газа

2022 год или, если быть точным, 10 его месяцев, после 24 февраля, прошли практически во всех странах под знаком роста счетов за электроэнергию. Все готовились к зиме, запасались газом и другими энергоресурсами и пытались снижать их потребление и экономить энергию, но не всем это удалось сделать достаточно эффективно.

Европе, по крайней мере, пока удалось в целом довольно успешно подготовиться к зиме и, по вчерашнему образному выражению главы Международного энергетического агентства (МЭА) Фатиха Бирола, «соскочить с крючка» этой зимой.

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Если европейцам удастся пережить эту зиму без особых потрясений, то это произойдет не только благодаря собственным усилиям и десяткам миллиардов евро, но и благодаря… Китаю. В Поднебесной этот год в отличие от остальной планеты прошел под знаком борьбы с пандемией. Пекин боролся с коронавирусом, как обычно, при помощи тактики нулевой терпимости, т.е. очень жестко. Достаточно вспомнить локдауны в китайских мегаполисах и, особенно, заставивший «вздрогнуть» всю планету этой весной локдаун в Шанхае.

В закрытых на локдаун городах не работали фабрики и заводы. Результатом обострения борьбы с пандемией в 2022 году стало резкое замедление экономического роста в Китае. И как следствие этого замедления, в текущем году снизился импорт КНР энергоносителей и, в первую очередь, газа. Естественно, в этом году Поднебесная лишилась неофициального титула главного импортера сжиженного газа (СПГ). «Помощь» же Китая Европы заключалась в том, что вследствие невысокого спроса на газ китайские трейдеры не составили европейцам серьезной конкуренции на спотовом газовом рынке, что в немалой степени и помогло им в рекордные сроки и в рекордных объемах наполнить подземные газовые хранилища и более-менее подготовиться к зиме.

В 2023 году ситуация скорее всего изменится. Китай начал в конце года ослаблять жесткие ограничения и постепенно отказываться от нулевой терпимости. Это означает рывок китайской экономики в следующем году и, как следствие, возвращение китайцев на газовые рынки. Конкуренция за энергоносители благодаря Китаю резко усилится. Пропорционально росту спроса в КНР на энергоносители, включая, естественно, СПГ, будут снижаться и возможности Европы покупать сжиженный газ, наполнять хранилища и готовиться к зиме 2023-24 годов.

В пересчете на нефть спрос на энергоносители в Китае в 2023 году согласно прогнозу S&P Global составит 3,3 млн бар./д. Доля китайского спроса в глобальном спросе на энергоносители в следующем году составит почти половину – 47%.

«Слабый спрос в 2022 году из-за локдаунов обеспечивал стабильность на газовом, нефтяном и угольном рынках,- говорится в заявлении Дэна Клейна из S&P Global Commodity Insights.- Пандемические ограничения в 2023 году вероятно ослабнут, а импорт энергоносителей может вновь пойти в гору».

Суммарный импорт Китаем СПГ в первые 9 месяцев текущего года снизился на 20,2% по сравнению с январем-сентябрем 2021 года. Невыбранный Пекином газ в этом году в основном шел в Европу, хотя в нем не меньше европейцев нуждались и многие страны в Азии. В анализе S&P подчеркивается, что если бы не борьба с коронавирусом и не снижение спроса в Китае, цены на энергоносители были бы сейчас значительно выше.

После пробуждения китайской экономики из ковидной спячки Европе придется готовиться к резкому обострению конкурентной борьбы за СПГ. Все понимают, что Китай с его громадными валютными резервами - очень сильный конкурент в отличие, скажем, от Пакистана, Бангладеш, Шри-Ланки и других бедных азиатских стран.

Подготовка Пекина к возвращению на энергетические рынки началась в октябре, когда Госсовет КНР (правительство) запретил перепродавать излишки СПГ за границу, главным образом, в Европу. Но конечно, главная подготовка к росту спроса на энергоносители началась в декабре, когда Пекин после массовых протестов населения начал ослаблять коронавирусные ограничения. Особенно заметен постепенный отказ от нулевой терпимости к «короне» на фоне закрытия многих тысяч пунктов тестирования, которое сейчас становится не обязательным, а добровольным мероприятием.

После двух недель ослабления ограничений в КНР начался ожидаемый резкий рост числа новых заражений, но Пекин, соглашается большинство политологов и экономистов, в 2023 году продолжит ослаблять и отменять ограничения.

В Европе же «энергетическое» будущее в конце 22-го года вновь выглядит все более и более туманным. Скорее всего, эту зиму европейцы переживут более-менее нормально, но согласно многочисленным предупреждениям и прогнозам абсолютно всех крупных международных организаций, главные сражения произойдут осенью и зимой 2023 года. С этим предупреждением согласны и аналитики S&P, утверждающие в своем прогнозе, что предложение нефти, газа и угля в 2023 году останется низким. Экономисты также предупреждают Брюссель, чтобы он в следующем году не полагался на возврат невысокого спроса на сжиженный газ в Азии.

«Антиковидная политика Китая является самым мощным фактором роста спроса на сырье и энергию в 2023 году»,- приводит Fortune слова Дэна Клейна.