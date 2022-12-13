Кто на самом деле платит в казну больше всех

Выступая на Петербургском налоговом форуме, начальник департамента «Газпрома» Карен Оганян сообщил о том, что налоговые поступления от газовой монополии в государственную казну превысят в 2022 году 5 трлн рублей.

«В целом группа "Газпром" по итогам 2022 года заплатит в бюджеты всех уровней свыше 5 трлн рублей налогов. Соответственно, по итогам 2022 года "Газпром" станет крупнейшим налогоплательщиком страны», — цитирует ТАСС заявление представителя компании. В частности, подчеркнул Оганян, платежи компании составят пятую часть от налоговых поступлений в бюджет Санкт-Петербурга.

Собственно, 5 триллионов — это и пятая часть от доходов федерального бюджета: согласно данным минфиновского портала «Бюджет для граждан», в 2022 году доходы госказны планируются на уровне 25,022 трлн рублей.

Для сравнения, по итогам 2021 года налоговые платежи «Газпрома», по словам зампреда правления концерна Фамила Садыгова, составили примерно 16% от совокупных доходов бюджета или порядка 3 трлн рублей. То есть, всего за год газовая монополия совершила налоговый рывок, эквивалентный 2 трлн рублей.

Каким же образом?

По словам экспертов, дело в том, как ситуация представляется общественности. 5 триллионов, безусловно, присутствуют. Но при разборе этой цифры она выглядит не столь убедительно.

Во-первых, 1,248 трлн из заявленной суммы — это дополнительный НДПИ. Решение о разовом повышении налога на добычу полезных ископаемых именно в таком объеме летом 2022 года приняло правительство, обосновав его сверхприбылью, полученной компанией в результате газового бума в Европе. Кстати, примерно во столько же оценивались дивиденды, которые компания решила не выплачивать по итогам 2021 года. То есть, дополнительные доходы казна получила в результате простого изменения назначения платежа.

«Абсолютно нелогично учитывать эти 1,2 трлн в качестве достижения за 2022 год. И если считать по-честному, то налоговые платежи “Газпрома” в результате непосредственно его деятельности в уходящем году составят порядка 3,8 трлн рублей», — подсчитал эксперт аналитического центра «ИнфоТЭК», доцент Финансового университета при правительстве РФ Валерий Андрианов.

Но и эта цифра еще не решение уравнения. В нем есть и другие переменные и постоянные. В частности — налоговые платежи дочерних компаний газовой монополии, предоставляющей консолидированную отчетность, а, значит, собирающей, что называется, «от каждого по способности».

Такая способность нефтяной «дочки» гиганта — «Газпром нефти» — в 2021 году составила порядка 1 трлн рублей. То есть, примерно треть от 3,31 трлн рублей, направленных монополией в бюджет в качестве налогов, продолжает Андрианов. В этом году компания явно улучшила свой результат. По крайней мере, акционерам по итогам 9 месяцев обещаны щедрые дивиденды — 69,78 рублей на акцию, а значит, платить есть с чего. Да и аналитики предрекают рост прибыли нефтяного дивизиона «Газпрома» по итогам 2022 года на 74%. Так что успехи всего концерна в значительной степени обеспечивает помимо «газа — батюшки» еще и «нефть — матушка».

«По сути, за результатами “Газпрома” в большой степени стоит везение. Панические попытки европейских потребителей запастись газом к зиме и внешняя геополитическая напряженность взвинтили цены на “голубое топливо” до небывалых высот, чем и объясняется финансовый успех газовой монополии. На длинной же дистанции “Газпром” уже который год уверенно проигрывает той же “Роснефти”», — заявил «Эксперту» заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Михаил Делягин.

По его подсчетам, с 2017 по 2021 год нефтяная компания заплатила в общей сложности более 16,5 трлн рублей налогов, тогда как «Газпром» — около 14 трлн. И вряд ли последний сможет нарастить показатель в условиях санкций, считает Делягин. По его мнению, в 2023 году, когда «Газпром» будет лишен своего главного рынка сбыта — европейского — этот разрыв еще более усугубится.

«Фактически, сегодня “Роснефть” уверенно обходит “Газпром” по объему платежей в бюджет. По итогам первого полугодия нынешнего года они составили у нефтяной компании 2,1 трлн рублей, и можно смело прогнозировать, что за весь год достигнут более 4 трлн», — заявил «Эксперту» член комитета Торгово-промышленной палаты по энергетической стратегии и развитию ТЭК Рустам Танкаев.

Причина столь высоких показателей в том, что налоговая нагрузка на нефтедобычу и переработку выше, чем в любой другой отрасли. И поэтому безо всяких сверхприбылей и исторических ценовых рекордов, которых на рынке черного золота, в отличие от газового, в 2022 году не наблюдалось, нефтяной сектор (и, в частности, «Роснефть») лидирует по объемам вливаний в госказну.

Эксперты полагают, что такая тенденция сохранится и в условиях повышения налоговой нагрузки. По оценке аналитического центра ИнфоТЭК, в 2023 году нагрузка на нефтяников вырастет с 73% до 75% от выручки — дополнительные налоговые изъятия достигнут в отрасли 20 млрд рублей. Газовики тоже будут платить больше — но для них планка поднимется только до 68%.

Правда, газовая монополия с такой — исключительно цифровой — оценкой вклада в государственную казну и экономику страны не согласна. Как заявил некоторое время назад журналистам официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов, комментируя утрату газовым гигантом статуса самой дорогой компании страны, «это не сухие цифры котировок, а состояние души».

Однако, каким бы ни было состояние души, реальной мерой успеха сегодня является состояние бюджета, доходы казны и уровень жизни населения.