«Медведи» получили неожиданный удар

Данные по индексу потребительских цен (CPI) в США были самой важной статистикой, которую рынку предстояло увидеть до конца года, так что ждали их с нетерпением. По воздействию на будущую динамику котировок они могли оказаться не менее, если не более важными, чем завтрашнее решение ФРС по ставке. Что-то похожее и случилось.

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Ноябрьская инфляция оказалась не просто ниже октябрьской, она побила еще и консенсус-прогноз аналитиков, в реалистичности которого многие сомневались. Индекс потребительских цен вырос на 7,1% против 7,7% месяцем ранее, тогда как ожидалось 7,3%.

Тем самым инфляция вышла на самый низкий уровень с декабря 2021 года. От июньского пика в 9,1% ею пройден уже заметный путь, причем каждый последующий месяц давал все более низкие цифры.

Собственно, за ноябрь CPI повысился лишь на 0,1%, хотя консенсус ожидал 0,3% после октябрьских 0,4%. Без учета продуктов питания и энергоносителей (Core CPI) потребительские цены выросли на 6% в годовом выражении и на 0,2% в помесячном, что тоже лучше прогнозов.

Рынок увидел в этом доказательства того, что пик инфляции и в самом деле пройден. Это позволяет надеяться, что и ФРС будет повышать ставки не так резко, а уровень, на котором она остановится, будет ниже, чем можно было ожидать еще недавно.

Судя по данным CME FedWatch Tool, срочный рынок склоняется к мнению, что после завтрашнего подъема ставки на 50 б.п., а не на 75 б.п., как ранее, в феврале будет выбран шаг 25 б.п. Вероятность такого развития событий выросла за день с 35% до 56%. В конце зимы рынок видит ставку на уровне 4,5—4,75%, а завершения ее подъема он ожидает в марте.

«ФРС довольно значительно повысила ставки в течение этого года, и сегодня мы начинаем видеть реальные результаты, — заявил Reuters главный рыночный стратег B. Riley Financial Арт Хоган. — Я думаю, завтра ФРС сможет сказать: мы повышаем ставки меньше, чем ранее — на 50 базисных пунктов, а точка, на которой мы остановимся, скорее всего, будет на уровне 5%.»

Первой реакцией рынков на эту статистику стал стремительный взлет котировок многих активов. Спешно покрывались короткие позиции. Росли и акции, и облигации, и курсы валют к доллару, и нефть, и драгметаллы, и криптовалюты.

Общеевропейский индекс Stoxx 600, подскочив на 2,3%, вышел на максимум с мая. Dow Jones Industrial Average, прибавив 2,1%, достиг максимальной точки с апреля.

Быстро росли при этом акции технологических компаний, особенно пострадавшие в этом году из-за своей чувствительности к ставкам. Nasdaq прибавлял 3,8%. В Европе технологический сектор в Stoxx 600 рос на 4,3%.

Фунт стерлингов менее чем за час прибавил 1,3% и достиг отметки $1,2444 — это его максимум с 10 июня. Евро тоже подскочил на 1,3% до полугодового пика — $1,0673.

Нефть Brent взлетела на 4,2%, до $81,28 за баррель. Золото подскочило на 2,4%, до $1836,9 за тройскую унцию. Серебро, где скопилось больше «шортов», выросло на 3,6%. Биткоин взмыл на 5,3%.

Но рост подобного типа весьма переменчив. И уже через час его топливо в виде коротких позиций стало иссякать, а оснований для масштабной игры на повышение не хватало. В итоге Stoxx 600 закрылся ростом лишь на 1,29%, а Dow Jones Industrial Average вечером уже даже уходил в минус.

«Несмотря на то, что данные об инфляции, поступающие на это заседание ФРС, стали немного лучше, мы все еще не знаем наверняка, собирается ли регулятор поднять ставку на 50 базисных пунктов, и поднимется ли уровень, на котором ее рост остановится. Поэтому до завтрашнего решения мы быстро переключились в режим “поживем — увидим”», — говорил на этот раз уже на CNBC все тот же стратег Арт Хоган.