Минобороны сообщило о новых успехах, которых ВС РФ добились на основных направлениях СВО

На брифинге 13 декабря Министерство обороны России сообщило о новых успехах, которых ВС РФ добились в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине.

Согласно данным, озвученным официальным представителем ведомства генерал-лейтенантом Игорем Конашенковым, российские войска, продолжая наступление на Донецком направлении, отразили здесь за последние сутки 3 контратаки противника. В результате огневого поражения было уничтожены более 30 украинских военнослужащих, 4 боевые бронированные машины и 3 пикапа.

На Купянском направлении артиллерией ВС РФ нанесено огневое поражение по вскрытым местам скопления и позициям ВСУ, а также иностранных наёмников. Уничтожено более 40 боевиков, 4 автомобиля 2 боевые бронированные машины.

На Красно-Лиманском направлении огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем пресечены контратаки трех штурмовых групп Украины из районов населенных пунктов Терны и Ямполовка (ДНР). Здесь потери противника составили более 50 убитыми и ранеными, 3 пикапа, 2 боевые машины пехоты и 1 бронеавтомобиль.

На Южно-Донецком направлении в результате комплексного огневого поражения ВС РФ сорвали попытка выдвижения из исходного района для контратаки мотопехотной роты ВСУ в направлении населённого пункта Павловка (ДНР). Потери противника составили до 50 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, 3 боевые бронированные машины и 3 пикапа.

ВС РФ уничтожили в ДНР районе населённого пункта Константиновка (ДНР) склад боеприпасов ВСУ, а в районе населённого пункта Красный Лиман батарею РСЗО противника. Оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РФ поразили за сутки 7 пунктов управления в Харьковской и Запорожской областях, а также в ДНР. Нанесено поражение 86 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 172 районах.

Российские средства ПВО за сутки сбили 2 БПЛА противника в районах населённых пунктов Житловка и Кременная (ЛНР). Кроме того, перехвачены 2 реактивных снаряда РСЗО HIMARS в районе населённого пункта Первомайск (ЛНР) и противорадиолокационная ракета HARM в районе населённого пункта Макаровка (Херсонская область).

Всего с начала проведения СВО уничтожены 343 украинских самолёта, 183 вертолёта, 2 655 БПЛА, 396 ЗРК, 7 087 танков и других боевых бронированных машин, 930 боевых машин РСЗО, 3 684 орудия полевой артиллерии и миномётов, а также 7 582 единицы специальной военной автомобильной техники.

Как ранее писал «Эксперт», на брифинге 12 декабря Минобороны сообщило, что на Купянском и Красно-Лиманском направлениях в результате огневого поражения по районам сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ было уничтожено около 70 украинских военнослужащих, 3 боевые бронированные машины и 5 автомобилей. Также в ведомстве рассказали об успехах на Донецком направлении, где потери ВСУ составили до 30-ти украинских военнослужащих, 3 пикапа и 2 боевые машины пехоты.

