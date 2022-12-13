Москва успешно стимулирует инвесторов строить нужную инфраструктуру — эксперты

Власти Москвы нашли способ успешного взаимодействия с девелоперами, когда в столице строят не только жилые кварталы, но и инфраструктуру, необходимую для жизни горожан. Как следствие, в Москве появляются новые рабочие места и дополнительные отчисления налогов в бюджет, а образование, медицина и инфраструктура стали, пожалуй, лучшими в стране. Такое мнение высказали эксперты, комментируя информацию о том, что мэрия Москвы 13 декабря одобрила строительство еще семи разных объектов за счёт частных инвесторов.

Напомним, речь идет о строительстве двух объектов образования в районах Южнопортовый и Филевский Парк, а также нескольких офисных центров и промышленных комплексов в других районах столицы. Их возведут по программе стимулирования создания мест приложения труда, а общий объем инвестиций в эти проекты превысит 15,6 млрд рублей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Приятно видеть, что город, несмотря ни на что, динамично развивается, стимулируя реализацию проектов по созданию мест приложения труда. Причем не только в центре, что очень важно для гармоничного развития города», — сказал Евгений Буянов, член отделения московской «Деловой России» и основатель маркетингового агентства «Я.Реклама». Он напомнил, что офисы, промышленность и социальная инфраструктура — это также и рабочие места, и налоги в бюджет. «Москва активно развивается по всем направлениям и сегодня здесь, пожалуй, самый высокий уровень медицины, лучшее образование в стране и развитая инфраструктура», — добавил Евгений Буянов.

Озвученные планы подтверждают гармоничное развитие города, которое декларируют его власти. «Помимо массовой жилой застройки, одновременно возводятся социальные и сервисные объекты, а также точки приложения труда», — сказал Сурен Варданян, вице-президент Московской торгово-промышленной палаты. Когда строительство жилья идет «в связке» с остальной инфраструктурой, это сохраняет безработицу на низком уровне, а также снижает маятниковую миграцию между районами и центром, добавил он.

Программа стимулирования создания мест приложения труда действует в Москве с 2019 года. По ее условиям, девелоперы получают льготы, если они кроме жилья возводят бизнес-центры, садики, школы и другие объекты. Программа популярна у инвесторов: девелоперы заключают соглашения с городом почти каждый месяц, а с некоторыми у мэрии сразу несколько таких договоров, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. «С 2020 года город подписал с инвесторами 27 соглашений о строительстве объектов в рамках программы по стимулированию создания мест приложения труда, в рамках которых инвесторы построят 63 объекта, где будет создано более 35,5 тыс. новых рабочих мест» — подчеркнул он.