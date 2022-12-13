На Арабатской стрелке в Херсонской области построят новый город

В Геническом районе Херсонской области появится новый город.

Проект анонсировал врио губернатора региона Владимир Сальдо. По его словам, построить небольшой небольшой город на Арабатской стрелке предложил президент РФ Владимир Путин. «Там очень хорошие природные условия, есть железнодорожное и автомобильное сообщение. Место очень привлекательное», — отметил глава региона в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Сальдо, в соответствии с поручением главы государства уже разрабатывается проект застройки. На стрелке появятся целые жилые кварталы со всей необходимой социальной инфраструктурой, школами и детсадами, будут обеспечены условия для работы правительственных органов.

Арабатская стрелка представляет собой узкую полосу земли в северо-восточной части Крымского полуострова, отделяющую залив Сиваш от Азовского моря. Длина стрелки — более 113 км, ширина — от 0,27 до 8 км. После присоединения Крыма к РФ участок по факту являлся российско-украинской границей, а после вступления Херсонской области в состав России вся Арабатская стрелка стала административной границей субъектов РФ. Территория считается популярным морским курортом, в первую очередь среди туристов с детьми.