Наш ответ потолку

Ответные меры России должны соответствовать уровню угроз и вызовов, которые ставит новый ценовой механизм (говорить надо именно о механике мирового рынка, о новой институциональной среде) не только перед Россией, но и перед всеми участниками рынка. То, что возможно в отношении одной страны и одного товара сегодня, завтра возможно против других стран и других товаров.

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Если ответ России будет носить соглашательский (не принципиальный) характер, то мировая экономика согласится с «потолком цен» как общепринятой (устоявшейся) практикой. Рынок как институт регулирования трансграничных торговых отношений будет отменен.

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Судя по всему, наш «ответ Чемберлену» не за горами. В заслуживающих доверия СМИ со ссылкой на источники появилась информация, что, согласно проекту, на поставки нефти (нефтепродуктов) из России будет налагаться запрет, если контракт заключается с покупателем из государства, поддерживающего потолок цен на нефть, или если в нем прямо или косвенно содержится положение о применении механизмов потолка цен. Это зеркальный ответ на враждебные меры.

Но, в то же время, в соответствии с имеющейся информацией о проекте указа, правительство поручает себе самому мониторинг нефтяного рынка. Правда, пресловутый мониторинг не является инструментом контроля. Это просто констатация ситуации на рынке. Не более…

Возникает также вопрос, почему мониторинг предполагается проводить не на постоянной, а на «регулярной» основе, и регулярность его в проекте указа не прописывается.

Мало того, что мониторинг никак не помогает исполнению указа, с его ведением возникают ещё большие трудности. Ведь известно, что у многих российских компаний, прежде всего, частных, каналы сбыта и центры прибыли зарегистрированы в неконтролируемых РФ юрисдикциях. Понятно, что в нынешних условиях — это главный механизм обхода политических ограничений и компании явно будут препятствовать мониторингу своих «теневых» операций.

Вызывает вопрос еще один пункт проекта указа, на котором концентрируют свое внимание СМИ. Согласно этому пункту, правительство своими «отдельными решениями» может снимать запрет на поставки нефти и нефтепродуктов юридическим лицам стран, которые присоединились к решению о «ценовом потолке». Этот пункт можно назвать, как минимум, размытым. Механизм исполнения запрета должен быть, конечно, безупречным и исключающим возможность влияния на него отдельных частных, тем более коррупционных интересов.

«Ценовой потолок» — не частный случай санкционной войны с Россией, это новая практика мировых отношений, выходящая далеко за рамки чисто торговых. Это — утверждение нового (административно-командного) механизма регулирования всей системы международных отношений. Это — громкие похороны институтов ООН, ВТБ, МВФ и прочих «больших двадцаток». Это — утверждение права США на установление норм и стандартов.

Мы много смеялись над Советским Союзом и практикой планового управления экономикой. Мы долго воспринимали действия США как «сумасшествие» (блажь и идиотизм), успокаивали себя тем, что «здравый смысл возобладает». Ничего в ответ не предпринимали, никаких планов не строили, стратегий не разрабатывали. И вот, здравствуйте! «Зомби» уже ломятся к нам в окно.

Вопрос действительно принципиальный. Дело не в цене отсечения (60 долларов), а в самом механизме и его принятии всем миром. Америка даже не скрывает своих целей. Буквально на днях министр финансов США Джанет Йеллен открыто заявила, что их цель не спугнуть русских (усыпить жертву). Привожу слова Йеллен в вольном переводе. Буквально она сказала, что цена отсечения должна быть такой, чтобы русские продолжали поставлять нефть на мировой рынок, а само решение было институализировано.

В «механизм» заложена возможность и право на пересмотр «потолка цен». В какую сторону будет пересмотр, сомнения, думаю, ни у кого не вызывает.

Речь, повторюсь, не о узкоэкономическом подходе к мировому хозяйственному механизму. Речь о его содержательном изменении, где Россия лишь пробный шар (старт продаж). И если Россия не сможет адекватно ответить на этот вызов, то мы содержательно согласимся с этим правом США. И тогда — добро пожаловать в глобальную административно-командную систему во главе с наднациональным «госпланом»-мегарегулятором.

«Нефтяная отрасль очевидно призвана стать своеобразным полигоном для отработки нового инструмента, который в конечном итоге должен привести к кардинальным изменениям в мировой торговле, не просто к замене существующих правил, а к убийству свободного рынка и установлению контроля над ним со стороны единого регулятора, — пишут «Ведомости».

Следующим шагом может стать любой другой рынок с неэластичным спросом: зерновой, минеральных удобрений, редкоземельных металлов обсуждается уже сегодня. Ответ должен быть адекватным, недвусмысленным, энергичным и эффективным.