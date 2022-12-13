«Не просто не вредить, а приносить пользу» - эксперты о решении эко-проблем на Байкале

Спасти объект Всемирного наследия ЮНЕСКО – озеро Байкал можно, расширив зону исследований на соседнее государство, считают ученые. Кроме того, необходимо ужесточить наказание за использование пластика и фосфатосодержащих моющих средств, усовершенствовать систему государственного мониторинга и создать стимул для применения более экологичных материалов. К такому выводу пришли участники заседания Ассоциации менеджеров «Байкал 2022: на пути к спасению озера».

Врага надо знать в лицо

Уровень концентрации микропластика в озере Байкал за последние пять лет вырос в 1,5 раза. Значительную часть загрязнений в водоем несет река Селенга, которая является главным притоком озера. Кандидат биологических наук, старший научный сотрудник биологического факультета МГУ им. Ломоносова Михаил Колобов рассказал, что, по данным исследований университета, высокий уровень загрязняющих веществ в Селенге концентрируется выше бурятского Улан-Удэ.

«В 2022 году мы расширили площадь наших исследований не только на сам Байкал, но также на территории вплоть до самой до монгольской границы. Селенга приносит более половины стока воды в Байкал. В водах реки мы наблюдаем высокие концентрации таких загрязнителей, как тяжелые металлы. Понимаем, что Забайкалье и Монгольская территория очень богаты полезными ископаемыми. На фоне их активной добычи, а иногда достаточно варварских методов добычи, идет усиленный сток тяжелых металлов в Селенгу, а дальше в Байкал», – сообщил Колобов.

Помимо этого, объем биогенных веществ, которые стимулируют зарастание прибрежной зоны Байкала, также ежегодно увеличивается. Это происходит по причине того, что в прибрежных населенных пунктах нет централизованной канализации и достаточного количества очистных сооружений. Вместо канализации жители устанавливают септики, порой, без дна. Из-за этого стоки, в которых находятся отходы с фосфорорганическими веществами от моющих средств, попадают в грунтовые воды, а затем и в Байкал.

«Нам представляется крайне важным расширение мониторинговых наблюдений на территорию Монголии. Это необходимо, чтобы оценивать экологическую ситуацию и оценить экологические риски. Бессмысленно сохранять Байкал только наполовину, когда мы не можем контролировать территорию, с которой могут поступать загрязнения. Поступление этих загрязнений не регламентируется никаким природоохранным законодательством озера Байкал», – добавил представитель МГУ.

Неравнодушный бизнес

EGS-повестка и забота об экологии стала все чаще включаться в повестку местных компаний. Так, экомониторинг, результаты которого представил Михаил Колобов, организовала компания Эн+ Олега Дерипаски.

«Для того, чтобы управлять проблемой, нужно понимать цифры. Важна система мониторинга, которая отрыта для общественности и для бизнеса. Сегодня для Байкала много угроз: в том числе, проекты наших коллег, активно развивающих гидроэнергетический потенциал в Монголии. Крайне важно, чтобы этот проект был открытым, общественность в нем участвовала. Если проект будет продолжен, нужно, чтобы он приносил пользу Байкалу – не просто не вредил, а приносил пользу», – подчеркнул Антон Бутманов, директор по устойчивому развитию Эн+.

Представитель Эн+ напомнил, что компания в этом году совместно с партнерами запустила проект «Байкал без пластика», который также направлен на защиту озера. Ежегодно волонтеры собирают тонны мусора у берегов озера-жемчужины, но важно не только убирать пластик, но и принимать меры по его снижению в целом, добавил Бутманов.

В Байкальском «Сбербанке» поддержкой экологии занимаются в нескольких направлениях, рассказал зампред банка Дмитрий Жоров. В частности, в «Сбере» выделили отдельное «зеленое» направления для кредитования. За 2022 год портфель экокредитов в байкальском банке вырос в 2 раза до 20 млрд рублей. Пока это небольшая доля от общего кредитования, отметил Жоров, но в «Сбере» вводят специальные стимулирующие меры для перехода на экологические стандарты.

«В прошлом году мы провели форум волонтеров с теоретической и практической частью, с конкретной помощью озеру в виде волонтерского десанта. В этом году стали проводить лекции по экологическому воспитанию в рамках проекта «Сберэкокласс»: в одной иркутской школе пятиклассникам рассказывают о важности экологичного поведения и образа жизни. Скорее всего, будем расширят проекты и на другие территории», – добавил представитель «Сбера».

По словам Жорова, в 2022 году банк подписал соглашение о сотрудничестве по повестке устойчивого развития с Бурятией и Иркутской областью.

Настоящее и будущее

По итогам уходящего года на федеральном и региональном уровне был принят ряд мер по спасению озера Байкал. В частности, подготовлен законопроект о запрете использования моющих средств с фосфатами вблизи озера. По словам, координатора подкомитета Госдумы по охране озера Байкал Елены Матвеевой, этот нормативно-правовой акт стал «прорывным для нашей страны». При разработке документа был проанализирован зарубежный опыт, поскольку в некоторых странах использование фосфатсодержащих веществ запрещено с 1970-х годов. «Что касается проблемы пластика: законопроект, который мы разработали в подкомитете, сейчас находится на площадке правительства. В ближайшее время надеемся на положительное решение», – добавила она.

Как напомнил замминистра природных ресурсов и экологии Республики Бурятия Антон Будунов, в этом году по поручению президента РФ Владимира Путина региону выделили 14 млрд рублей для строительства 21 очистного сооружения. По его словам, работы уже ведутся и поручение главы государства будет выполнено. «На следующем этапе те законопроекты, которые подготовлены подкомитетом Госдумой по борьбе с фосфатсодержащими моющими средствами. Мы его поддерживаем. Стоит рассматривать и другие вопросы – это повышение уровня Байкала, который уже поднимался, и мы видели значительный ущерб природным территориям. Нужно развивать нормативно-правовую базу, направленную на защиту Байкала», – добавил он.

Одних запретительных мер для сохранения озера недостаточно, считает заместитель директора по развитию «Байкал. Центр» (дочерняя компания ВЭБ.РФ) Сергей Матвеев. «Если выразить личную позицию: в России запреты никогда ни к чему хорошему не приводят. Есть альтернатива – стимулирование людей – тарифом, рублем, административными решениями. Например, вводить льготные тарифы для бесфосфатных категорий, чтобы рынок сам перешел на бесфосфат и вытеснил фосфат. Второе, надо стимулировать и по пластику: управленческими решениями минимизировать появление пластика на Байкале за счет альтернативных решений», – сказал он.