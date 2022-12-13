«Новапорт» направит средства на проектирование ВПП аэропорта рядом с курортом Шерегеш

Холдинг «Новапорт», который к 2025 году построит аэровокзал рядом с популярным горнолыжным курортом Шерегеш в Кузбассе, профинансирует проектирование взлетно-посадочной полосы для новой воздушной гавани.

Об этом сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, передает ТАСС.

«"Новапорт" за свой счет финансирует проектирование взлетно-посадочной полосы», — сказал Цивилев.

Глава региона отметил, что проектирование ВПП разбито на два этапа. В рамках первого будет запроектирован участок протяженностью 2,7 км, второй предполагает увеличение ВПП до 3,2 км. В настоящий момент идет выполнение техзадания на проектирование.

Участок под строительство аэропорта под Шерегешем был определен весной 2022 года. «Новапорт» ожидает, что пассажиропоток в первый зимний сезон работы аэродрома составит 173 тыс. человек. Инвестиции в возведение терминального комплекса предварительно оцениваются в 8 млрд руб.; строительство ВПП обойдется, предположительно, в сумму от 6,5 млрд до 8 млрд руб.

Взлетно-посадочные полосы в аэропортах числятся объектами федеральной собственности, поэтому средства на их строительство, реконструкцию и проектирование обычно выделяются из госбюджета.