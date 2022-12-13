Основатель криптовалютной биржи FTX Сэм Банкман-Фрид задержан на Багамах по запросу США

На Багамских островах по запросу Вашингтона задержан бывший главный исполнительный директор обанкротившейся криптовалютной биржи FTX Сэм Банкман-Фрид.

Об этом сообщает MarketWatch со ссылкой на заявление генпрокурора островного государства.

Уточняется, что американские власти возбудили уголовное дело в отношении Банкмана-Фрида. По всей вероятности, США будут добиваться его экстрадиции.

Экс-главу FTX, в отношении которой Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) и Минюст США проводят проверку, подозревают в мошенничестве и манипулировании ценами на криптовалюты. Сэм Банкман-Фрид постоянно проживает на Багамах, здесь же зарегистрирована биржа, инициировавшая процедуру банкротства 11 ноября.