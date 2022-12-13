Поддержка инвестпроектов наращивает обороты

Статья по теме: Шувалов назвал приоритетные направления по проектному финансированию ВЭБ.РФ

В России сейчас действуют несколько инструментов поддержки инвестиций: ОЭЗ, инфраструктурные бюджетные кредиты, таможенные льготы для новых производств, ключевым же инструментом можно назвать фабрику проектного финансирования от ВЭБ.РФ. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников в рамках презентации Фабрики проектного финансирования ВЭБ.РФ, которая транслировалась на сайте «Эксперта». Он подчеркнул, что если раньше этот инструмент действовал только для «супербольших и штучных» проектов, то сейчас он становится действительно фабрикой массового финансирования. Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов призвал глав регионов активнее включаться в поиск и отбор проектов.

«Большинство инструментов для поддержки инвестиций концентрируется в ВЭБ.РФ. И на сегодняшний момент ВЭБ.РФ является основным инструментом правительства РФ по активной поддержке инвестиционных проектов. Там есть и большая насыщенность капиталом, и регуляторика, и команда, которая способна сопровождать самые сложные и амбициозные проекты», — сообщил Решетников.

Он подчеркнул, что тема инвестиций сейчас является основной для экономической политики. Спрос сейчас недостаточно активен, но и вопрос предложения — ключевой. Рост предложения невозможен без роста инвестиций.

Решетников отметил, что сейчас работают несколько инструментов поддержки инвестиций. Это хорошо зарекомендовавшие себя в регионах Особые экономические зоны (ОЭЗ), инфраструктурные бюджетные кредиты, в этом году заработали таможенные тарифные льготы для новых производств, развивается «тема регионального производственного стандарта».

«Ключевой инструмент — фабрика проектного финансирования от ВЭБ.РФ. Механизм не новый, существует уже несколько лет, но раньше это был инструмент поддержки супербольших, штучных проектов. Сейчас ставим задачу сделать фабрику, массовое производство. Фабрика дает возможность привлечь заемный капитал за счет синдицирования кредитов, процентная ставка гарантируется на весь период реализации проекта, фабрика также позволяет компенсировать недостаток капитала. ВЭБ.РФ участвует в виде младшего долга», — сообщил Решетников.

Механизм финансирования инвестиционных проектов в приоритетных секторах российской экономики посредством Фабрики проектного финансирования от ВЭБ.РФ уже хорошо зарекомендовал себя, однако сейчас доступного капитала и ликвидности даже больше, чем самих проектов. Об этом заявил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. Он призвал глав регионов активнее включиться в эту работу и назвал 25 направлений, которые будут финансироваться в ближайшие годы в первую очередь.

По словам заместителя председателя ВЭБ.РФ Юрия Корсуна, у госкорпорации имеются все необходимые ресурсы для финансирования значимых проектов. Не так давно ВЭБ.РФ получил депозит из ФНБ на сумму 120 млрд рублей, чтобы увеличить фондирование.

Сейчас ведется работа по упрощению условий для входа инвесторов.

«По большинству наших проектов ключевая ставка зафиксирована на уровне 6,5-7%. Это значит, что инвестор получает фиксированную ставку, а банк-партнер получает возможность выдавать кредит по рыночной ставке. На сегодняшний день для фабрики подходят крупные инвестиционные проекты с минимальной суммой 3 млрд рублей. Второе условие – обязательное участие денег инвестора. Стандартное соотношение 20% на 80% в 2023 году будет понижено до 15% в части требования к собственным средствам инвестора. Еще одно условие, что проект должен реализовываться на базе специально созданной проектной компании — сейчас разрабатываются изменения, чтобы расширить доступ инвесторов, которые реализуют крупные инвестиционные проекты из баланса», — пояснил Корсун.

Он отметил, что основными банками-партнерами фабрики проектного финансирования являются ВТБ, ГПБ, Сбербанк и «Открытие». Вполне возможно, по его словам, что в следующем году удастся привлечь для этих целей и региональные банки.