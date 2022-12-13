Поднебесная готовится к рекордным вложениям в полупроводники

США продолжают убеждать своих ближайших союзников ввести ограничения на экспорт в Китай технологий, связанных с производством полупроводников. Сам Вашингтон сделал это еще в октябре нынешнего года. Такие действия администрации Джозефа Байдена объясняются желанием не только «отрезать» Пекин от современных технологий, но придать такого рода ограничениям многосторонний, а значит и более легитимный характер.

Великобритания и некоторые члены Евросоюза (Германия, Франция, Италия) уже откликнулись на инициативу своего заокеанского партнера. Правда, именно экспортных ограничений они не ввели, зато блокировали намерения КНР приобрести несколько технологических компаний. Однако вышеперечисленные страны не являются самыми важными игроками на рынке полупроводников, чего не скажешь о Нидерландах и Японии.

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Поднебесная жалуется на Страну восходящего солнца

В конце минувшей недели стало известно о намерении нидерландских властей расширить технологические ограничения в отношении Китая. Голландский ASML Holding не специализируется именно на чипах, но производит оборудование, без которого ни один полупроводник нового поколения не может быть сконструирован — литографические сканнеры. Компания является абсолютным монополистом в производстве этих машин. Ограничительные меры будут приняты, предположительно, уже в январе следующего года.

Интересно, что потенциальное расширение ограничений произойдет за пару месяцев до внеплановых кадровых изменений в наблюдательном совете ASML. Доля Поднебесной в доходах компании за 2021 год составляла 15%. И это учитывая тот факт, что некоторые ограничения на торговлю с Китаем действуют еще с 2018 года. Торговый оборот КНР и Нидерландов в текущем году увеличился на 15,1%. Министр внешней торговли европейской стрны Лисье Схрейнемахер заявила: «Мы взвешиваем наши интересы. Интересы нашей национальной безопасности остаются главными. Также вы понимаете, что у нас есть экономические интересы… Геополитический фактор всегда играет роль».

Голландия явно опасается окончательно потерять китайский технологический рынок с одной стороны и стать объектом вторичных санкций — с другой. Ведь Соединенные Штаты поставили Нидерланды, как и другие европейские страны, перед выбором: либо лишить КНР доступа к технологиям, либо попасть в черный список американского минфина.

Япония также занимает значительное место в цепочке поставок полупроводников. Доля местной компании Tokyo Electron Limited на рынке оборудования по производству полупроводников составляет 12,3%. Как и в случае с ASML, китайский рынок является одним из основных для TEL. Между тем, 11 декабря стало известно, что министр торговли США Джина Раймондо во время телефонного разговора со своим японским коллегой Ясутоси Нисимурой, попросила его поспособствовать введению ограничений в отношении Китая. А вчера появилась новость о готовности Токио действовать за одно с американцами. В тот же день Поднебесная подала жалобу на действия Страны восходящего солнца в ВТО.

Стоит отметить, что создание межнациональной системы ограничений открывает новые пути для введения прямых и вторичных санкций, что в целом значительно сократит возможности Поднебесной приобретать оборудование для производства полупроводников. Однако проталкиваемые Дядей Сэмом ограничения пока приводят к обратному эффекту: Пекин вынужден развивать собственную отрасль по разработке необходимого оборудования, а значит уменьшит зависимость от зарубежных партнеров, что, кстати, сократит их доходы.

На таком фоне агентство Reuters сообщило сегодня со ссылкой сразу на несколько собственных источников, что китайское правительство намерено вложить 1 трлн юаней (примерно 143 млрд долларов) в развитие полупроводниковой индустрии внутри страны. Средства будут выделены в течение ближайшей пятилетки через налоговые послабления и субсидии. Данный пакет стимулирования промышленности является одним из крупнейших за всю историю КНР.

Большая часть финпомощи будет использована для двадцатипроцентного субсидирования закупок отечественного полупроводникового оборудования китайскими предприятиями. Таким образом, Пекин рассчитывает преодолеть проблему дефицита полупроводников и обеспечить технологическую независимость от США.

Ставка на Тайвань может не сыграть

Несмотря на явное отсутствие экономической целесообразности присоединения к санкционному давлению и Нидерланды, и Япония вынуждены идти навстречу Вашингтону. Правительства обеих стран демонстрируют восприятие Китая в качестве угрозы для своей национальной безопасности. Одновременно с этим Токио и Амстердам налаживают технологическое сотрудничество с Тайванем — текущим мировым чемпионом в сфере производства полупроводников. Так, исполнительный директор ASML в середине ноября заявил о намерении открыть там фабрику.

Что касается Японии, то 6 декабря состоялся форум «Японо-тайваньский технологический диалог — 2022», посвященный развитию полупроводниковой индустрии, в котором самое активное участие приняли высокопоставленные японские чиновники. В контексте сделанной японцами и голландцами ставки на Тайвань нельзя не вспомнить, что существующие весьма серьезные геополитические противоречия между ним и Китаем в ближайшее время вполне могут обостриться настолько, что в результате она с точки зрения бизнеса может просто не сыграть. Особенно, если конфликт перейдет в горячую стадию. При этом масло в огонь китайско-тайваньского противостояния подливают время от времени все те же Соединенные Штаты.

«С одной стороны, линия западных политических кругов на эскалацию отношений с Китаем проводится достаточно последовательно. Взять визит Пелосси на Тайвань — он именно из этой серии. С другой стороны, возможно, Соединенным Штатам представлялось, что через общение в рамках G20 на Бали они смогут убедить КНР отвернуться от России. Но когда со стороны КНР там была проявлена достаточная твердость в том, что отношения с РФ не подлежат ревизии, остаются на уровне стратегического партнерства и вступают в новую эпоху, то США и их союзники решили напомнить китайцам о всех возможные вариантах давления на них с целью добиться корректировки независимого политического курса. Конечно, они понимают, что Китай на такую корректировку не пойдет, но расширение ограничений в данном случае — хороший способ спровоцировать Поднебесную на какие-то достаточно жесткие действия по отношению к Тайваню и тем самым вызвать новый виток эскалации», — заявил «Эксперту» заместитель председателя Общества российско-китайской дружбы, президент АНО «Центр исследований и прогнозов развития Азиатско–Тихоокеанского Региона» Сергей Санакоев.

Вопреки такому положению вещей Япония и Нидерланды — далеко не последние, кто готов присоединиться к курсу США на технологическое сдерживание КНР. Разумеется, внутри складывающегося (если не сказать — сложившегося) альянса возможны разногласия по отдельным стратегическим вопросам по введению дальнейших ограничений. Однако главная цель останется общей и неизменной — лишить Китай доступа к современным технологиям. Последние решения японского и нидерландского правительств — яркая демонстрация отказа от подхода «business as usual» в отношениях с Поднебесной.

Похоже, что соперничество с Китаем — это теперь далеко не чисто американская внешнеполитическая установка. Такой подход в целом становится характерным для всего коллективного Запада и примкнувшей к нему Японии. Конечно, пока никто не говорит о полном прекращении экономических отношений с КНР, но национальные интересы США, похоже, все активнее теснят экономические и корпоративные интересы их союзников по всему миру, а «выстрелы в собственные ноги» окончательно становятся среди ориентированных на Вашингтон стран хорошим тоном.