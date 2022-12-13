Потолком — по норвежскому газу

В Евросоюзе продолжают ломать копья в бою за снижение сверхвысоких цен на газ. 14-15 декабря запланировано вновь обсудить возможность введения ценового потолка на голубое топливо. В ряде западных СМИ утверждается, что этот шаг активно поддерживает Италия и ряд других стран ЕС. Однако полок в нынешней ситуации рухнет, скорее, на Норвегию, чем на Россию.

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Холода усиливаются, цены растут

Идея ограничить цены на российский газ популярна в Евросоюзе довольно давно. Еще в прошлом году и Еврокомиссия, и поддерживающая её Международное энергетическое агентство (МЭА) обвиняли «Газпром» в том, что компания не поставляет газ сверх согласованных в долгосрочных контрактах объемах, чтобы удовлетворить возросший спрос. Смешно: вам качают газ по более низким ценам, чем получалось по спотовым, а вы еще недовольны.

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Впрочем, эти споры уже в прошлом. Поставки российского газа в ЕС к концу этого года упали почти в 7 раз. Полностью прекращена с 1 сентября прокачка газа в Германию по «Северному потоку-1» (26 сентября трубопровод вообще взорвали). Это потеря 170 млн кубометров в сутки или более 55 млрд кубов в год. Еще ранее — с 11 мая — закрыта одна из двух веток украинского транзита — более 60 млн кубов сутки. Осталось не более 42 млн в сутки или не более 15 млрд кубов в год. Полностью прекращена прокачка по газопроводу «Ямал-Европа» (33 млрд кубов ежегодно). Осталась еще вторая ветка «Турецкого потока». Но из стран ЕС газ по ней поступает только в Венгрию.

Итого, вместо 140 млрд кубов трубного газа, который «Газпром» поставил в 2021 году, в этом получится не более 60 млрд, а в будущем — не более 25 млрд кубометров.

Поэтому вводить против таких незначительных объемов природного газа ценовой потолок просто бессмысленно, учитывая тот факт, что после даже принятого Еврокомиссией самоограничения потребления газа на 15% с 1 августа по 31 марта 2023 года, его поставки в ЕС в будущем году превысят 400 млрд кубометров. Однако идея ограничить цены на газовом рынке командно-административным способом в ЕС пока не умерла.

13 декабря январские фьючерсы на нидерландской биржевой площадке TTF хотя и несколько снизились по сравнению с 12 числом, все равно котировались на уровне, превышающем 1488 долларов за тысячу кубометров. Спотовая цена, с поставкой в этот же день была даже несколько выше. Хотя в ноябре спот был значительно ниже стоимости фьючерсов. Холода в Европе усиливаются, а вместе с ними растут и цены на газ.

В Еврокомиссии и ряде европейских правительств еще недавно праздновали известия о снижении зависимости от российских поставок. Но холодным душем оказался прогноз Международного энергетического агентства, опубликованный 13 декабря. В зависимости от погодных условий и ситуации на рынке СПГ (на котором может усилиться китайский спрос) дефицит газа на рынке ЕС может составить от 27 млрд до 57 млрд кубов в 2023 году. И чтобы покрыть даже минимальный разрыв между спросом и предложением придется мобилизовать еще как минимум 110 млрд евро.

В этих обстоятельствах Италия и ряд других стран ЕС потребовали все же установить ценовой потолок на газ. В частности, он может быть установлен, как ранее и предлагала Еврокомиссия, на фьючерсные торги на TTF. Например, торги придется останавливать при цене, достигающей 3000 долларов за тысячу кубов.

По кому зазвонит газовый колокол?

Казалось бы, речь идет о прямо «сталинском» (сверхвысоком) потолке. Но брокеры предупреждают, что в этом случае резко возрастут страховые платежи, что ударит и по торговцам и поставщикам. А цены в конечном итоге все равно останутся сверхвысокими. Но при этом будет нанесен удар вообще по принципам рыночной торговли. В результате чего потребление газа в ЕС неизбежно уйдет от рыночных принципов в сферу административного регулирования. А последнее чревато дефицитом товара и появлением спекулятивных сделок вне официальных торговых площадок. Бывший СССР такое уже проходил.

Но самое главное — по кому зазвонит газовый колокол в случае введения ценового потолка? Правильно. Не по России с её ставшими минимальными газовыми поставками в Европу. А по Норвегии, которая в этом году переместилась со второго (после России) на первое место, как главного газового поставщика в ЕС. В 2022 году её поставки, скорее всего, превысят 140 млрд кубов, ранее «отгружаемые» европейцам «Газпромом». И придется Осло получать меньше денег за газ, которые ему фактически выбила Москва.

Норвежцы это понимают и активно критикуют идею ценового потолка. Так, старший вице-президент компании Equinor Хельге Хаугане предупреждает, ценовой потолок на газ, обсуждение которого сейчас полным ходом идет в Европе, представляет большую опасность для европейских газовых рынков. Потому что он может привести и дефициту ликвидности, и будет угрожать процессу функционирования газовых рынков. А самое главное — неизбежно снизит конкурентоспособность европейской энергетики и обрабатывающей промышленности.

Правда, господин Хуанге считает, что его компания меньше всего пострадает от ценового потолка, так как она поставляет в ЕС большие объемы. Хуже будет малым и средним поставщикам.

Действительно, трубу в Америку не повернешь. Но внерыночные ограничения цен на трубный газ неизбежно приведут к росту производства в Норвегии СПГ. А его всегда с большей наценкой можно продать Китаю.