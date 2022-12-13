Премьер ДНР рассказал о заинтересованности «КамАЗа» в развитии мариупольского «Азовмаша»

Дочерняя компания концерна «КамАЗ» — предприятие «Кип мастер» — заинтересовалась инвестициями в завод «Азовмаш», расположенный в Мариуполе.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель правительства ДНР Виталий Хоценко, который провел выездное совещание по развитию промышленного потенциала республики. В рамках мероприятия чиновник посетил территорию мариупольского предприятия.

«По итогам совещания могу сказать, большая часть помещений расчищена, порядка 80% оборудования удалось сохранить. Теперь предстоит принять решение по восстановлению и развитию предприятия в формате индустриального парка», — проинформировал премьер ДНР.

Хоценко отметил, что восстановление ведущих промышленных предприятий необходимо для развития экономики региона. «Задача — привлечь сюда инвесторов, чтобы они производили необходимую нашей стране продукцию для народного хозяйства. Интерес к проекту уже проявила компания "Кип мастер", являющаяся дочерним предприятием "КамАЗа", которая более 18 лет создает индустриальные парки по всей России», — написал чиновник.

По его словам, на территории необходимо создавать новые возможности для бизнеса, который будет, в свою очередь, обеспечивать рабочими местами местное население и платить налоги в региональный бюджет.

Основанный в 1958 году завод «Азовмаш» являлся крупнейшим машиностроительным предприятием Украины, на нем трудились тысячи жителей Мариуполя.