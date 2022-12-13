«Росатом» направил документы для участия в тендере на строительство АЭС в Саудовской Аравии

Госкорпорация «Росатом» направила документы для участия в конкурсе на строительство АЭС в Саудовской Аравии.

Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в своей статье «Атомная энергия XXI века: доступность, экологичность, надежность», опубликованной журналом «Энергетическая политика».

«Направлены документы для конкурса на строительство АЭС в Саудовской Аравии», — говорится в материале.

Новак отметил, что «Росатом» активно работает над перспективными направлениями развития атомной энергетики — реакторами IV поколения с замкнутым ядерным топливным циклом, а также малой и средней мощности, когенерацией с наработкой тепла, опресненной воды или водорода. Вице-премьер подчеркнул, что РФ занимает лидирующее место в мире по технологиям реакторов малой мощности и напомнил, в частности, что в Якутии для освоения крупнейшего золотого месторождения Кючус реализуется проект малой наземной атомной станции на базе судового реактора РИТМ 200.

Чиновник обратил внимание на то, что атомная промышленность РФ занимает первое место в мире по величине портфеля зарубежных проектов. «На разной стадии реализации находятся 34 энергоблока в 11 странах мира — это свыше 70% мирового экспорта АЭС», — отметил Новак. Он указал на то, что «Росатом» — единственная в мире компания, которая обладает компетенциями во всей технологической цепочке ядерного топливного цикла, полностью обеспечивая производство ключевого оборудования для всех проектов строительства АЭС в России и за рубежом.

В 2015 году РФ и Саудовская Аравия подписали межправительственное соглашение по «мирному атому». Тогда же королевство обозначило, что собирается развивать атомную энергетику. В декабре 2017 года Москва и Эр-Рияд подписали дорожную карту по достигнутым договоренностям, а в 2018-м стало известно, что «Росатом», подавший заявку на участие в конкурсе по строительству двух блоков АЭС в Саудовской Аравии, вошел в шорт-лист для прохождения следующего этапа тендера.

В ноябре прошлого года гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев пояснил, что Эр-Рияд называет эту процедуру не тендером, а конкурентными переговорами, которые открыто ведутся с разными странами и компаниями, а также с международными консорциумами.