Росавиация продлила ограничения для аэропортов юга и центра России до 21 декабря

Росавиация продлила режим ограничений для 11 аэропортов юга и центра России, на этот раз до 21 декабря.

По-прежнему не работают воздушные гавани в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте.

Авиакомпаниям рекомендовано перевозить пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

В ведомстве уточняют, что остальные аэропорты России работают в обычном режиме.

«Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний», — указывается в сообщении.

