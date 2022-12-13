Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости ОРВИ и гриппом в РФ на 35%

Доля вирусов гриппа среди инфекционных заболеваний в России составляет в настоящее время 52,5%, этот показатель продолжает расти.

«Показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом вырос на 35,4% по сравнению с предыдущей неделей. В 37 субъектах показатели заболеваемости превысили среднероссийский показатель», — цитирует «Интерфакс» пресс-службу Роспотребнадзора.

Среди штаммов преобладает так называемый «свиной грипп», обнаруженный в 82 субъектах РФ, передает агентство.

Отмечается, что самые высокие показатели по заболеваемости ОРВИ и гриппом зафиксированы в Тюменской области, ЯНАО, Якутии и Астраханской области, а также в Чукотском АО, Республике Коми и ХМАО. Неблагоприятная ситуация наблюдается в Бурятии, Костромской и Вологодской областях.

В рамках прививочной кампании вакцинировано более 74 млн человек, что составляет почти 52% от численности населения РФ, рассказали в ведомстве.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила, что пик заболеваемости гриппом может настигнуть россиян в преддверии новогодних праздников при несоблюдении гражданами мер профилактики. Попова указала на неблагополучную эпидемическую ситуацию в том числе из-за роста заболеваемости коронавирусом.

«Свиной грипп» привел к пандемии в 2009 году. Этот штамм вызывает большое количество осложнений и может завершиться летальным исходом.