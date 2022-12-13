Россиян предупредили о мошенничестве в преддверии новогодних покупок

Заслуженный юрист России Иван Соловьёв предупредил, что в преддверии Нового года мошенники могут вести более активную деятельность.

В интервью RT он рассказал, что уже есть случаи, когда при попытке заказа подарка на маркетплейсе человек неожиданно попадает на мошеннический сайт, в результате чего переводит денежные средства злоумышленникам.

Кроме того, по словам юриста, участились случаи мошенничества при реализации домашних животных, которых часто дарят на Новый год, дорогостоящей бытовой техники, часов и санкционного алкоголя.

Специалист при этом подчеркнул, что избежать обмана можно. Но для этого необходимо придерживаться простых правил.

«Сейчас нужно быть особенно внимательным, тщательно перепроверять сайты продавцов, также иметь в виду, что продавец, предложивший продолжить общение в любом из мессенджеров, на 99% мошенник», – резюмировал заслуженный юрист России.

Как ранее писал «Эксперт», Соловьёв раскрыл мошенническую схему, при которой можно лишится всего. По его словам, телефонные мошенники в целях увеличения доходов начали создавать организованные преступные группы, включая в них недобросовестных риэлторов. Они не только забирают у жертвы все сбережения и вынуждают брать кредиты, но и лишают жилья.

