Ряд европейских стран выступили против гарантий безопасности для России

Сразу несколько стран Евросоюза официально выступили против предложения президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости предоставить России гарантии безопасности по завершении конфликта на Украине. Как передаёт агентство Reuters, сторонниками демарша стали страны Балтии (Эстония, Латвия и Литва), а также Польша и Словакия

Напомним, в начале декабря текущего года в интервью телеканалу TF1 Макрон заявил, что Европа должна уже сейчас готовить свою будущую архитектуру безопасности, а также подумать, «как дать гарантии Москве в тот день, когда она вернётся за стол переговоров». Президент Франции при этом напомнил, что глава российского государства Владимир Путин неоднократно высказывал опасения относительно того, что НАТО «придёт к дверям» РФ.

Эти слова были немедленно отвергнуты Киевом, а также странами Балтии. Несмотря на то, что МИД Франции и лично Макрона пытались приуменьшить их значение, гнев, похоже, так и рассеялся.

Поэтому председательствующая в Совете ЕС Чехия, помогла организовать поддержку официального дипломатического демарша. Кто к нему помимо вышеперечисленных стран ещё присоединился, Reuters установить не удалось.

Как ранее писал «Эксперт», Макрон на совещании с французскими послами указал на необходимость считаться с тем, что многие страны мира не разделяют позицию Запада по украинскому вопросу.

По словам французского лидера, в государствах Африки, Азии и Латинской Америки считаю, что конфликт – региональный. Поэтому они не понимают, почему его последствия они испытывают на себе. При этом Макрон напомнил, что «с точки зрения демографии эти страны представляют значительную часть населения мира».