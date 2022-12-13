Шесть миллионов сладких подарков к Новому году выпустили кондитеры Москвы

Московские предприятия холдинга «Объединенные кондитеры» произвели около 6 млн сладких подарочных наборов к наступающему Новому 2023-му году — на 20% больше, чем в прошлом году, сообщил 13 декабря руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

«Ежегодно московские кондитеры изготавливают десятки миллионов сладких новогодних наборов к празднику. В частности, в текущем году только столичные фабрики “Объединенных кондитеров” выпустили около 6 млн наборов, что на 20% больше по сравнению с показателями 2021 года», — рассказал Владислав Овчинский. Он уточнил, что сладостями столицу и другие города страны обеспечивает более сотни кондитерских предприятий, которые выпускают конфеты, шоколад, печенье, вафли, торты и другие изделия.

В 2022 году фабрики Москвы расширили ассортимент и разработали 65 вариантов сладких подарков весом от 200 гр до 1,5 кг. Многие из них содержат элементы, которые дети смогут использовать в играх, такие как интерактивные раскраски или адвент-календари. Упаковка от набора «Волшебный замок» может стать домиком для детских кукол, а от «Красной стрелы» — вагоном поезда. Другие сладости сложены в шкатулку, где затем можно хранить мелочи или «секретики», а из некоторых упаковок можно сделать новогоднее украшение интерьера. Поскольку наступающий 2023-й год по китайскому календарю будет годом кролика, в новогодней коллекции московских кондитеров представлены и подарки с символами года: кроликами и зайцами.

«Все подарки объединяет красочный дизайн, для создания которого привлекали талантливых художников со всей России. Особенно выделяется серия “Любимые с детства”. Дизайн упаковки выполнен в ретростиле и напоминает поздравительные открытки 50-х годов ХХ века», — рассказал управляющий директор «Объединенных кондитеров» Алексей Орлов. Такие наборы дополнены знаменитыми конфетами «Мишка косолапый», «Красная Шапочка», бабаевская “Белочка” и другими.

Московские предприятия холдинга «Объединенные кондитеры» — «Красный Октябрь», «Рот Фронт» и «Бабаевский» — имеют статус промышленного комплекса, который дает им значительные налоговые льготы, добавил Владислав Овчинский. Для этих заводов региональная ставка налога на прибыль снижена с 17 до 13,5%, земельный налог меньше на 80%, налог на имущество – на 50%.