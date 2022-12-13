Шувалов назвал приоритетные направления по проектному финансированию ВЭБ.РФ

Современный механизм финансирования инвестиционных проектов в приоритетных секторах российской экономики посредством Фабрики проектного финансирования от ВЭБ.РФ уже хорошо зарекомендовал себя, однако сейчас доступного капитала и ликвидности даже больше, чем самих проектов. Об этом заявил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов в рамках презентации Фабрики проектного финансирования ВЭБ.РФ, которая транслировалась на сайте «Эксперта». Он призвал глав регионов активнее включиться в эту работу и назвал 25 направлений, которые будут финансироваться в ближайшие годы в первую очередь.

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«Мы уже согласовали с председателем правительства приоритеты по проектному финансированию на ближайшие два-три года. Эти 25 направлений выработаны путем сложных консультаций, с анализом рынка», — сообщил Шувалов.

Это микроэлектроника, авиастроение, судостроение, транспорт, переориентация поставок нефти, газа и СПГ, автомобилестроение, нефтепереработка, нефтехимия, малотоннажная химия, станкостроение, производство турбин, транспортное машиностроение, генетика, промышленное ПО, туризм, строительство, ЖКХ, фармацевтика, медицинская промышленность, промышленное оборудование для телекома, высокоскоростные магистрали, лесопереработка, кампусы, общественный транспорт, логистическая, транспортная и аэропортовая инфраструктура.

«Сразу скажу, что это не исключительные отрасли, возможность для других проектов не закрывается, но наша главная ответственность будет по этому списку», — подчеркнул Шувалов.

По условиям Фабрики проектного финансирования заемщики могут получить денежные средства на основании договоров синдицированного кредита (займа) с участием коммерческих банков и ВЭБ.РФ. При этом применяются меры господдержки, способствующие увеличению объемов кредитования конкретных проектов. Команда ВЭБ.РФ осуществляет отбор потенциальных проектов, участвует в структурировании финансирования и выступает кредитным управляющим в рамках синдиката.