СМИ: у России есть возможность восстановить статус главного поставщика газа в страны ЕС

У России есть шанс восстановить статус главного поставщика газа в Евросоюз. Об этом в статье для агентства Bloomberg пишет обозреватель Хавьер Блас.

По его словам, для многих европейских политиков, в том числе в ФРГ, цены имеют большое значение. Так премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер недавно заявил, что остаться без российского газа навсегда было бы «исторически невежественным и геополитически неправильным».

Как напомнил автор статьи, в настоящее время Берлин платит 140 евро (180 долл.) за мегаватт-час за импорт газа, что примерно в 7 раз больше, чем в среднем в период с 2010 по 2020 год.

Таким образом, чтобы защитить своих потребителей и компании, ФРГ сейчас тратит миллиарды долларов на субсидии. Журналист, при этом отмечает, что история нефти даёт примеры некоторых маловероятных возвращений. В качестве примера Блас приводит Ирак.

Через 4 дня после того, как в августе 1990 года армия этой страны вторглась в Кувейт, решением ООН было введено полное эмбарго на иракскую нефть, – вспоминает обозреватель. – Даже после того, как год спустя США победили Саддама Хусейна, Вашингтон настаивал на сохранении эмбарго, чтобы лишить его средств для ведения новой войны. Но в 1996 году Вашингтон отменил эмбарго, заменив его системой, известной как «нефть в обмен на продовольствие», что позволило Саддаму использовать доходы от продажи нефти на гуманитарные нужды».

А к 2001 году, подчёркивает автор статьи, США уже импортировали столько же иракской нефти, сколько и в начале 1990 года, и всё это время Хусейн оставался у власти.

«Может ли то же самое произойти с российским газом и Путиным?», – задаётся вопросом Блас.

По его мнению, это более чем вероятно. При этом он предполагает, что Европа вряд ли вернётся к тем же долгосрочным контрактам прошлого с Россией. И со временем ей, наверное, придётся импортировать меньше «голубого топлива» благодаря возобновляемым источникам энергии.

«Но, если европейский континент хочет сохранить конкурентоспособность своей химической, пищевой и тяжелой промышленности, ему понадобится немного дешевого газа. А для Европы нет газа дешевле российского», – резюмировал обозреватель агентства Bloomberg.

Как ранее писал «Эксперт», правительство ФРГ официально объявило о намерениях отказаться от закупок российского сжиженного природного газа (СПГ). Однако согласно данным Кильского института мировой экономики (IfW), наш СПГ продолжает поступать на немецкий рынок через Бельгию.

