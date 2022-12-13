“Современник” представляет премьеру спектакля “Огниво” на Другой сцене театра

Московский театр “Современник” анонсирует первую премьеру нового сезона: впервые за долгое время ею станет спектакль для детей и взрослых. 25 декабря на Другой сцене состоится показ спектакля “Огниво” по мотивам сказки Ханса Кристиана Андерсена. Автор постановки — актер, режиссер и педагог Артем Кузин.

Возможно ли поймать удачу за хвост? Да еще и не за один, а сразу за целых три, собачьих? Солдату в сказке Андерсена это удалось. Добыть огниво, взять в жёны принцессу и стать королём, невзирая на все трудности — для этого, поистине, нужно настоящее везение. А оно, как известно, приходит под Новый год.

Сказка, как водится, должна содержать мораль. В спектакле Артема Кузина каждый маленький зритель откроет ее для себя сам. Но, конечно же, не без помощи главных героев, которые проводят в этот увлекательный мир, полный чудесных неожиданностей и странных, но обаятельных существ, где самым главным оказывается умение быть честным: с миром, с другими, с самим собой.

Артем Кузин: "Я просто знаю, что это сказка имеет сильную схожесть с другими подобными сказками. Она содержит в себе большое количество вот этой истории, когда нам нравится, что кто-то выиграл в лотерею. Вот кто-то выиграл лотерею и мы, развесив уши, любим это слушать. Почему любим слушать, я пока не знаю. Сейчас с помощью артистов и собственного какого-то опыта я постараюсь разобраться. Но ответ, конечно же, — не главное. Для меня театр — это путь, в первую очередь".

Режиссер спектакля — Артем Кузин.

Художник-постановщик и художник по костюмам — Софья Ягода.

Композитор — Михаил Третьяков.

В спектакле заняты: Даниил Попов, Константин Мирошников, Анастасия Кутявина, Варвара Феофанова, Николай Клямчук, Сергей Шадрин, Янина Романова/Ольга Родина, Ефим Белосорочка, Наталья Ушакова, Евгений Шишкин, Марина Лебедева, Вероника Амирханова, Никита Юськов, Кирилл Мажаров и другие.

“Огниво” — это первый детский спектакль в “Современнике” с 2014 года. За все время существования театра это пятая постановка для юных зрителей: до этого в разные периоды в репертуар входили спектакли “Белоснежка и семь гномов” (1961г.), “Принцесса и дровосек” (1969г.), “Дороже жемчуга и злата” (1980г.) и “Золушка” (2014г.).

Артем Кузин — выпускник Саратовской государственной консерватории имени Л.В.Собинова (мастерская А.Галко, 2001г.). С 2001 года — актер Саратовского ТЮЗа имени Ю.П. Киселева. С 2005 года выступает режиссером-постановщиком и участником творческих лабораторий. Преподавал на курсе А.Галко, а также руководил собственным курсом в Саратовской государственной консерватории имени Л.В.Собинова и в Московском театральном колледже имени Л.Филатова (совместно с А.Волобуевым). Лауреат театрального фестиваля “Золотой Арлекин” (2014г.)

Афиша спектакля: https://disk.yandex.ru/d/PU2mWZdYA8AIbw

Страница спектакля на сайте театра “Современник”: https://sovremennik.ru/plays/ognivo